Olga Wornat acusa a un hijo de Vicente Fernández de amenazarla

Acorde con una entrevista que Javier Poza le hizo a la escritora Olga Wornat vía telefónica por medio de su programa de Radio Fórmula, la periodista argentina reveló que uno de los hijos de Vicente Fernández la amenazó. Durante la llamada que Wornat sostuvo con Poza, ella dijo que: “Lo que quiero es que aparezca Gerardo Fernández... No quiero amenazas subliminales, o sea me ha enviado mensajes por todos lados”. Es importante puntualizar que en el libro, Olga señaló que Gerardo fue el “presunto responsable del secuestro de Vicente Jr”.

“El libro salió en diciembre pasado, ¿por qué no lo hicieron en ese momento?, ¿por qué ahora?... Ahora resulta que yo violo o cometo ilícitos”, confesó la periodista. De la misma manera, ella dijo que “intentó hablar con la familia Fernández y sobre todo con los hijos”. De la esposa de Vicente Fernández, Cuquita, Olga Wornat comentó: “Históricamente Cuquita jamás dio entrevistas, nunca dio una entrevista y me resulta verla extraño verla en este video y me dio tristeza porque es una mujer a la que yo respeto mucho”. Además, Wornat platicó que “Cuquita pasó muchos años con Vicente Fernández y que sufrió mucho y que no la está pasando bien y siento que la están manipulando... Es lo que yo siento”.

La escritora explicó su método de trabajo para la realización de su libro

Asimismo, Olga Wornat dijo que su intención principal con este libro fue “contar la vida del hombre”. “Yo tengo un método para esto, como método lo primero que yo hago es comenzar a realizar las entrevistas en base a una estrategia de trabajo, trabajo siempre con el mismo equipo. Trabajó un grupo de cinco o seis periodistas incluidos periodistas de Guadalajara”, mencionó Wornat.

Finalmente, la bioserie producida por TelevisaUnivisión de Vicente Fernández llamada: “El último rey: el hijo del pueblo” que está basada en el libro de Olga Wornat se estrenó este lunes en “Las Estrellas”. Esto pese a que la familia Fernádez no lo autorizó y hasta el momento la productora reportó que la serie ha sido vista por más de 8 millones de personas.