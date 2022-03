Sandra Echeverría será María Félix, “La Doña” en la bioserie de esta icónica mujer

El día de ayer, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante mexicana, Sandra Echeverría confirmó que interpretará a María Félix. “No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida”, exclamó Echeverría. En entrevista con Publimetro, la actriz comentó que, “Me siento muy honrada. Llevo con este proyecto casi cinco años más o menos que me dijo un día Carmen Armendáriz que me quería hacer una caracterización de María y quiero que me hables como María”.

Sandra Echeverría. Sandra Echeverría. / Foto: Instagram.

“Acepté la propuesta y me empecé a arreglar y me comenzaron a hacer la caracterización y fue muy chistoso porque ese día me acompañó mi mamá, cosa que nunca pasa y salgo del cuarto y me ve mi mamá y Carmen y las dos empiezan a llorar”, platicó Sandra. En la misma línea, la actriz comentó que “le dieron un puro y ella empezó a actuar como María y les encantó”. Sandra Echeverría confesó que a partir de eso Carmen le dijo, “Tú eres María y tú tienes que estar en la bioserie, ahora déjame que me den luz verde para esto”.

Este será uno de los personajes más importantes que interpretará Sandra en su carrera actoral

La artista mencionó que el proceso de aceptación del proyecto de la serie “tardó muchos años por la cuestión de los derechos, pero finalmente es un hecho”. La buena noticia es que recientemente, Carmen le habló y le comentó, “Ya estamos listos para arracar en marzo”. Relacionado con la importancia de interpretar a este personaje, Echeverría nos confió, “Ha sido un trabajo de varios meses de estar estudiándola a fondo, viendo todas sus películas, sus entrevistas, leyendo su libro para entenderla y para aprenderme su voz, su cuerpo, su personalidad, sus gesticulaciones, sus manos y su ceja”.

La bioserie estará disponible por ViX+!, la plataforma de streaming de TelevisaUnivisión y las actrices Ximena Romo y Abril Vergara también interpretarán a “La Doña” en otras etapas de su vida. Finalmente, la actriz dijo que han sido meses muy intensos, de mucho trabajo, pero que también ha sido muy divertido. “Me siento súper honrada de que hayan pensado en mí y obviamente nerviosa”, concluyó Echeverría.