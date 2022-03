“Yo ya he tocado fondo en distintos rubros pero el pedir ayuda es de grandes”, Alejandra Guzmán se reinventa con su nueva gira

El pasado jueves 17 de marzo, Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa exclusiva para medios, para informar que la gira “Perrísimas Tour” que realiza en conjunto con Paulina Rubio llegará a la Arena Ciudad de México el próximo 30 de julio “Será un show totalmente nuevo con escenario diferente y producción llena de tecnología, al igual que una nueva banda”, agregó la cantante, además la gira contará con 25 fechas en 24 ciudades y reveló que se siente súper bien y la música la hace sentir completa. Cabe recalcar que para este show, contará con tres invitados especiales, “Tenemos 3 invitados especiales para este show, un grupo rockero, otra persona que admiro y quiero mucho y el otro invitado será una sorpresa”.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio están listas para la gira “Perrísimas Tour” en la Arena Ciudad de México. / Foto: JDS (Jds.mx/EMME)

Alejandra Guzmán comentó que volvió al rock y a los arreglos que se hicieron hace mucho tiempo “Para mi es como un traje hecho a la medida”. Por otro lado, la cantante fue cuestionada sobre su opinión acerca de la depresión que trajo la pandemia, a lo que Guzmán respondió “Yo ya he tocado fondo en distintos rubros pero el pedir ayuda es de grandes, el saber decir necesito ser yo y necesito sentir alegría por la vida y todo lo que me ha pasado lo enfrento, de mis errores aprendo y por eso puedo escribir una canción de eso” .

“Es hermoso poder valorar lo que tengo en mi vida, volver a sentir ese aplauso y acercamiento con la gente, la pandemia me enseñó a ser paciente y me enseñó a quererme y cuidarme y tuve la oportunidad de hacerlo, he descubierto más de mí”, expresó la intérprete de “Eternamente Bella”, añadiendo a esto, comentó que su madre Silvia Pinal se encuentra excelente “Mi mamá es muy fuerte y sigue trabajando, cada vez que tengo oportunidad la visito, cuando sucedió el incidente de la ambulancia yo la acompañé en todo momento”.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se vuelven amigas para la gira “Perrísimas Tour” en la Arena Ciudad de México

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio están listas para la gira “Perrísimas Tour” que se llevará a cabo el próximo 30 de julio en la Arena Ciudad de México y para esto, dejaron de lado sus diferencias y las cosas que sucedieron en el pasado y por su parte, Alejandra reveló que aunque no son amigas, la música y el escenario las unió y que en una ocasión fueron a tomar un café “La vida me enseñó a escuchar y ser amable, de mi han dicho mucho y mientras yo sé la quien soy y a dónde quiero llegar, todo está bien”.

Por último agregó que en 2020 va a cumplir uno de sus más grandes sueños y será algo que nadie se imagina y será la primera mexicana en realizarlo. “Tengo un sueño que voy a realizar en noviembre y es el sueño de mi vida, es un escenario que siempre he soñado, voy a ser la primera Mexicana en hacerlo”.