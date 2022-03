“Ambulance”: de qué trata la película protagonizada por Eiza González

La adrenalina y el suspenso alcanzan su nivel máximo en la nueva película protagonizada por la mexicana Eiza González. Con esta producción continúa su carrera vertigiosa en Hollywood, esta vez compartiendo créditos con los famosos Jake Gyllenhaal y Yahya-Abdul Mateen II.

El thriller es una adaptación de la cinta danesa homónima estrenada en 2005. En el tráiler revelado en las redes sociales, los personajes de Jake y Yahya planifican el robo de un banco y así recaudar el dinero necesario para la cirugía de la esposa de “Will”. Pero el asalto no resulta tal como planificaron y acaban robando una ambulancia para escapar.

En una de las escenas más emocionantes se puede ver a Jake apuntando con un rifle al pesonaje de Eiza (Camp Thompson), una paramédico a quien toma de rehén para apropiarse de la ambulancia. Los asaltantes además terminan en el auto junto al polícia que ha recibido un disparo en medio del robo fallido, reseñó Daily Mail.

Como la mayoría de las películas dirigidas por Michael Bay (La Isla, Transformers: El último caballero, Pearl Harbor), no faltan las escenas de acción, con explosiones, choques y disparos. La historia “Ambulance”, transcurre en las calles de Los Ángeles la mayor parte dentro del vehículo de emergencias, destacó además el diario estadounidense.

“Gran parte de la película estoy en una ambulancia, así que no hay mucho espacio, declaró Gyllenhaal en tono jocoso. Luego agregó: “Hay muchas escenas donde simplemente me lanzan alrededor de una ambulancia, y tengo que decir que eso me dio aún más respeto por los socorristas porque hay muchos bordes afilados en una ambulancia en los que nadie piensa cuando está conduciendo”.

La actriz confimó en las redes sociales el estreno de la película en su natal México y otros países de Suramérica. No faltaron los elogios de fanáticos y otros famosos en las redes sociales. “Éxito”, le escribió Angelique Boyer. “Mexicana chingona” y “Orgullo mexicano”, también expresaron entre los comentarios en Intagram.

Este proyecto fue uno de los que mantuvo a Eiza González ocupada durante 2021. La mexicana, quien sigue consolidando su carrera actoral en Estados Unidos, ese mismo año estrenó I Care A Lot, junto a las estrellas Rosamund Pike y Peter Dinklage. También filmó “Last Looks”, “Godzilla vs Kong”, “Love spreads” y dio su voz al personaje “Milagro Navarro” de la película animada “Spirit: el indomable”.