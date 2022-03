Con la cancelación del show de ‘Tío Rober’ por abuso sexual se revivió otro polémico caso del comediante

Tío Robert no la está pasando nada bien, y es que su show acaba de ser cancelado debido a una fuerte acusación. Al comediante se le está acusando de abuso sexual, y tras esto, revivieron otro polémico caso que lo perjudica.

Esto se dio hace algún tiempo, cuando él mismo relató un episodio que vivió con una dama. Roberto Andrade Ceron, mejor conocido como Tío Robert, contó en su podcast “La hora feliz” que tuvo relaciones sexuales con una mujer que estaba pasada de copas, al punto de que perdió el conocimiento.

Tío Robert Comediante

“Me puse el condón y cuando volteé ella ya estaba dormida”

“Me pidió que me pusiera un condón, me levanté, me puse el condón y cuando volteé ella ya estaba dormida… dije al final ella ya me había dado permiso, me la c#gí durante un minuto y dije no no está chido no reacciona a nada” relató entre risas, el artista de 43 años.

El video volvió a aparecer a la luz, en medio de los reclamos de los asistentes al próximo ‘Vive Latino’, quienes señalaron a los organizadores del festival, por dejar que se presentara Andrade, lo cual terminaría en la cancelación del show.

“No sabemos las personas que son”

Y es que hay que recordar que fue Sofía Díaz a través de un TikTok, “La hora feliz” como se titula el show del comediante, quien acusó al artista de abuso sexual. Ella aseguró que “Tío Rober” es uno de sus agresores.

“Muchas veces el escenario nos puede parecer algo hipnotizante, pero realmente no sabemos las personas que son, y lo que está detrás de su comedia o de lo que dicen hacer”, agregando qué, “no puedo dejar que mis hermanas que son comediantes, no puedan tener un espacio libre y seguro para desarrollarse, tampoco que quienes les gusta ir a shows de comedia tengan que ir acompañadas”, sentenció.

Estas acusaciones fueron negadas rotundamente por el comediante quien respondió: “Dejo a salvo mi derecho para demandar por las vías procedentes, las medidas precautorias y los daños y perjuicios que se me puedan causar a través de las difamaciones de las que estoy siendo objeto, y sobre las cuales quienes me acusan tienen ni tendrán ninguna prueba, porque nunca incurrí en ninguna conducta indebida”.