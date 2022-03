Los vestuarios de Ángela Aguilar con los que se muestra orgullosa de sus orígenes

A tan corta edad, Ángela Aguilar ha demostrado una madurez innigualable, lo que acompañado de su gran talento la hace una artista única. Y eso se ve reflejado, también, en los vestuarios que escoge la hija de Pepe Aguilar.

Sobre esto estuvo hablando la joven de 18 años, pues se tocó el tema de sus hermosos trajes, luego de que surgió un problema con uno de ellos en medio de una presentación en vivo, que la artista resolvió de la mejor manera posible.

Ángela Aguilar Cantante

“Se nos cae la falda, pero es divertido”

Y es que la nieta de Flor Silvestre se volvió viral en las redes sociales tras un video en el que se observa el momento exacto en el que se le cae una falda. Por fortuna, ella llevaba puesto debajo un pantalón lo que impidió que mostrara demás.

Tras esto, Ángela contó el por qué de sus llamativos y hermosos trajes, pero primero habló sobre lo sucedido: “Digamos que a veces pasan cosas no tan buenas, como que se nos cae la falda, pero es divertido. Honestamente si yo me pudiera cambiar unas 15 veces cada show, me encantaría”, dijo entre risas, durante una entrevista con El Show de Piolín.

“Los vestuarios me caracterizan”

Agregando que se siente muy orgullosa de sus raíces y que ha hecho que hecho un sello personal llevar esos hermosos atuendos muy mexicanos: “Los vestuarios me caracterizan y me encanta poder ponerme diferentes cosas. Portar México de diferentes formas, entonces tengo muchos cambios de vestuario, traigo muchas cosas nuevas para este show que me tiene muy emocionada porque esta es una forma nueva que nunca antes había visto”, contó Aguilar.

Asimismo, dijo que los usuarios de redes sociales exageran con lo que pasó con su falda: “Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo, traía unos pantalones, era el siguiente cambio. Pero ya quedé con mis vestuaristas de: ‘pónganme más clips para que no se me caiga la falda por el amor de dios, pero todo salió bien”.