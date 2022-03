¿Qué opina Florinda Meza sobre el regreso de Chespirito?

Florinda Meza, quien es recordada por interpretar uno de los personajes más icónicos en el programa El Chavo del Ocho, no desiste de su lucha legal por lograr la retransmisión de los programas del fallecido Roberto Gómez Bolaño. La actriz se pronunció recientemente sobre sus deseos de lograr traer de vuelta las producciones del querido actor.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, escribió en las redes sociales, donde de inmediato los seguidores de Chespirito recordaron con nostalgia los programas y personajes que con éxito traspasaron las fronteras de México.

Meza sostiene una batalla judicial para lograr obtener los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños. Luego de la muerte del conocido comediante, los programas como El Chavo del Ocho, dejaron de transmitirse, según lo confirmado por su hijo Roberto Gómez Fernández. Aunque no dio explicaciones, los comentarios posteriores de su hermana Graciela Gómez, apuntaron a las diferencias con la viuda del actor.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, indicó Gabriela.

Florinda Meza, quien dio vida a personajes como La Popis, La Chimoltrufia, La Minina y la inoldable Doña Florinda, insistió en su objetivo por regresar los programas de Chespirito a la pantalla. Al mismo tiempo se defendió de los seguidores que la acusaron precisamente porque estos no puedan transmitirse debido a las altas regalías que estaría exigiendo.

“Si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Rober y para que el programa regrese a las pantallas”, argumentó en las redes sociales.

Meza quedó delegada de la curaduría de la obra de Chespirito, creador de personajes que formaron parte de la cultura mexicana, entres estos El Chavo del Ocho, Chómpiras, El Doctor Chapatín y el Chapulín Colorado. Según el testamento del querido comediante, su viuda se encargaría “del buen uso del contenido literario de Chespirito, esto implica todos los personajes y todos los libretos”, citó el periodista Gustavo Adolfo Infante en TVyNovelas.