Yuri confiesa que no regresó a las telenovelas por su marido

Yuri no solo ha demostrado a lo largo de los años que es una magnífica cantante, sino que además puede actuar igual de bien. Hace 27 años protagonizó la telenovela “Volver a empezar” junto a Chayanne, producción que fue su debut y despedida porque después de esa experiencia no regresó a las telenovelas.

Yuri protagonizó con Chayanne “Volver a empezar”

“Siempre he querido hacerlo (regresar a las telenovelas), por supuesto que he querido hacerlo. Obviamente hay una pequeña cosita que hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado 26 años (risas)”, comentó en exclusiva al programa Hoy.

Luego habló sobre cuál era ese pacto: “El pacto era que yo no volvería a hacer otra telenovela en estelar, porque en estelar obviamente siempre te piden besos y mi marido, no soy de cartón (...) mucha gente dice ay pero son actuados, sí, pero es beso al final uno siente”.

A pesar de esto, Yuri no descartó regresar a los dramáticos en un futuro, pero puso una condición: “Comedia, una novela de comedia, por favor yo pido ahí que me hablen porque me encanta la risa, soy una persona alegre, me encanta. Y sobre todo que la comedia es menos comprometedora para un matrimonio”.

Habló además de cómo las telenovelas han sido motivo de problema para parejas de amigos: “Tengo varios amigos que han terminado mal porque dicen ‘no, que los besos...’ (...) cuando yo me besé con Chayanne, con todos esos cinco galanazos, pues yo sentía cosas (...) mejor déjenme cantante”, manifestó, indicando que estaría dispuesta a interpretar sin problema personajes secundarios.