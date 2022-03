Ahora qué sigue en el proceso de Verónica Toussaint con el cáncer

El pasado 7 de octubre de 2021, Verónica Toussaint hizo una increíble revelación acerca de su estado de salud en pleno programa, en vivo. La presentadora del canal Imagen Televisión, para ¡Qué Chulada! aprovechó el mes de la lucha contra el cáncer de mama y confesó que ella también está padeciento la terrible enfermedad.

Luego de la impactante noticia, la animadora quiso motivar y hacer reflexionar a todas las mujeres a que se evaluen constantemente para que ataquen a tiempo cualquier complicación de salud. Ahora, compartió algunos detalles sobre cómo va su tratamiento contra el cáncer.

verónica toussaint La artista padece cáncer de mama

Para la revista Tvynovelas, Verónica confesó que ya cumplió el primer mes de su tratamiento de quimioterapia. Y detalló que este tardará aproximadamente un año, según indicaciones de sus doctores.

“Lo único que he recibido es apoyo incondicional”

Asimismo, recalcó que durante ese tiempo ella podrá seguir con sus actividades normales: terapia, meditación, yoga y pilates. Además, contó cómo ha manejado la situación su familia: “Fueron partícipes desde el día uno, desde que les dije: ‘Oigan, tengo esta bolita que no me gusta, que debo hacerme un ultrasonido, una biopsia”, contó.

“Mi familia me acompañó durante los procesos con los doctores; mi madre no se ha separado de mí, ni mi papá. Ellos llevan juntos 53 años. Y mis hermanos también han estado ahí, todos los días, acompañándome emocionalmente, dándome ánimos, con esa inteligencia que tienen de saber cuándo es momento de apretarme los botones para que yo no tenga pensamientos negativos”, expresó.

También dijo que en canal en el que labrora todos han sido comprensivos y la han apoyado en todo: “En el canal, los ejecutivos, mi productor, fueron muy simpáticos. De mis compañeras, lo único que he recibido es apoyo incondicional”, comentó.

“La quimio me destruye”

Y sobre cómo se ha sentido desde que se supo la noticia, dijo qué, “esa es la parte que me está costando trabajo: mostrarme vulnerable, el llorar porque sí, porque tengo cáncer, porque está de la chingada, porque estoy asustada, porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo me voy a sentir”, contó.

“Lo primero que nos viene a la mente es: ‘Tengo cáncer, me voy a morir. Grame over (fin del juego). Y luego, cuesta trabajo digerirlo, porque pienso que quizá no vaya a morirme, pero sí voy a ser esta calaca verde que vomita todo el día, porque la quimio me destruye”.

Para finalizar, le pidió al público hacerla sentir como una mujer sana, pues no le gusta que la traten como a una enferma: “Le pido a la gente que no me vea como una enferma, que me traten como me han tratado toda la vida, y para mí es muy importante el humor, porque el pesimismo nos derriba”, concluyó.