Alicia Machado dio un mensaje contundente en el programa “La mesa caliente”

Con el verbo polémico que la caracteriza, la Miss Universo 1996, Alicia Machado, dio algunas revelaciones en el programa “La Mesa caliente” que Telemundo estrenó este 7 de marzo. La exreina de belleza no reparó en revelar detalles de su vida y su carrera, también de la enemistad que surgió con su paisana Gaby Spanic durante su participación en el reality La casa de los famosos.

Las conductoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe elogiaron su carrera, especialmente su triunfo en el programa de telerrealidad en Telemundo, donde convivió durante tres meses con otras celebridades como Jorge Aravena, Celia Lora, Pablo Montero, Manelyk González y su galán, el actor mexicano, Roberto Romano.

“Estos meses han sido bien complicados. Siempre nos preparamos para el fracaso pero a veces para el éxito no te preparas, y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe porque yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente. Si me lo gané, es porque seguramente mi manera de ser y mi manera de ver la vida empatiza con miles de millones de personas, y ese es mi éxito”, declaró la famosa.

Machado también abordó la polémica que ha surgido con Harnaaz Kaur Sandhu, Miss Universo 2021, quien ha sido criticada por aumentar de peso tras asumir el reinado, tal como sucedió con ella en 2006, cuando el entonces presidente de la organización Miss Universo, Donald Trump, la obligó a hacer ejercicio frente a los medios de comunicación, uno de los momentos más embarazosos de su reinado.

“Lo único que puedo decir es que ella es la mujer más bella del Universo, ella no lo tiene que entender, los que tienen que entender eso somos todos nosotros, la opinión pública, los reporteros. Estamos en otra era, estamos en 2022. La exreina de belleza se negó a comparar la presión sobre la actual Miss Universo con el acoso que sufrió durante su reinado.

A mi me costó enfermedad y un montón de cosas que, con el favor de Dios, lo verán en el libro que este año voy a publicar, donde cuento mi versión de cómo viví las cosas. No importa a quién le fue peor o no,lo que yo defiendo que ya no estamos ahí. Si sobreviví a esto, y sigo y seguiré aquí siendo la Miss Universo 1996, le guste a quien le guste, vieja, flaca, gorda, como sea.. . es mentira que eres la mujer más bella del Miss Universo, representas a todas las mujeres, blancas, gordas, chinas, a todas, ese es el trabajo de una Miss Universo”.

Alicia Machado no puedo evadir hablar de la actriz Gaby Spanic, con quien mantuvo una gran amistad hasta que protagonizaron varios altercados en el reality show La casa de los famosas. Al ser consutada sobre su actual relación con la también venezolana aseguró: “Yo, por mi hija, por respeto por la amistad que yo sí le tuve a ella y que sigo sintiendo por ella... como siempre fui su amiga, hablaban bien de ella, la protegía, por la misma razón que ella tiene que analizar y entender, porque tiene que superar muchas cosas, tiene mucho odio, y eso no la deja ver lo maravillosa que es y el cariño sincero que las personas tenemos por ella, porque ella no es una mala persona”.