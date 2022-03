Esta es la enfermedad que afecta la salud de Linet Puente

Linet Puente ha estado alejada del mundo de la farándula, y hasta de las redes sociales, pero hace unas horas apareció y explicó los importantes motivos de su distanciamiento. Por los que hasta ha llegado a faltar al set de grabación de su programa Ventaneando, en el cual ya tiene ocho años.

Fue a través de sus stories de Instagram que la artista compartió un mensaje en el que aclaró la razón su ausencia. La presentadora de espectáculos, contó que esto ha sido producto de sus problemas de salud.

Linet Puente

“Hay momentos que me supera la vida”

Puente explicó en varios videos de la sección de stories que decidió alejarse un poco para “poder organizar su vida”, debido a que está enfrentando fuertes malestares y dolencias que pudieron haber empeorado luego de su infección por COVID-19.

Agregando que era preferible estar alejada de los medios, antes que dar una “falsa alegría” en las cuentas de redes: “Apareciéndome después de haberme dado unos días de descanso de las redes sociales y de todo. Hay momentos que me supera la vida y tengo que arreglar mi vida y organizarme”, inició en su mensaje.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero de este 2022, la presentadora fue diagnosticada con una bacteria en la garganta. La cual es probable que pudo haber mutado o afectado más a la artista, debido a que comenzó su tratamiento contra el virus y, al parecer, se descuidó.

“Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del COVID tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio COVID ya no supe si se fue al cien la bacteria”, añadió.

“Es una basura”

