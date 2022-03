Estas celebridades confesaron que fueron víctimas de abusos

En el mundo del espectáculo existen un sinfin de escándalos de todo tipo, pero uno de los temas que más estremecen es el de abuso sexual, y en el mes de la mujer, muchos de estos tristes casos han sido recordados para ayudar a otras víctimas a alzar la voz.

La lista de figuras del medio artístico, nacional e internacional, que han relatado sus experiencias siendo víctimas de abusos y maltratos es muy larga, pero acá te traemos un recuento de algunas de las que han sido valientes y han hablado públicamente.

Jane Fonda

Comenzamos con la primera actriz, Jane Fonda, quien a sus 79 años, en 2017, se llenó de coraje y contó a Brie Larson, durante una entrevista para The Edit, que cuando estaba muy pequeña, 12 años, fue víctima de una violación.

La ganadora al Oscar no reveló el nombre de su abusador, ni dio detalles, pero aprovechó para confesar algunos episodios de abuso en el trabajo. Asegurando que la despidieron por no acostarse con uno de sus jefes.

“Que hice o dije algo incorrecto”

“Siempre pensé que había sido mi culpa; que hice o dije algo incorrecto”, explicó. Agregando que por esto decidió unirse al movimiento feminista. “Los hombres de mi vida fueron maravillosos, pero víctimas de un sistema de patriarcado. Me sentí menospreciada”, expresó.

“Conozco a chicas jóvenes que han sido violadas pero que nunca se dieron cuenta de que se trataba de una violación. Piensan que les sucede porque dijeron ‘no’ de la manera equivocada”, concluyó, según se lee en el Diario, El Universal, México.

Ellen DeGeneres Democratic presidential candidate Hillary Clinton, left, speaks with Ellen DeGeneres during a taping of the The Ellen DeGeneres Show, Tuesday, May 24, 2016, in Burbank, Calif. (AP Photo/John Locher)

Otra gran actriz y cantante, que impresionó con su confesión fue, Jennifer Lopez, quien en la edición de marzo de 2018, fue la portada de la revista Harper’s Bazaar. Durante dicha entrevista, JLo reveló que había sufrido abuso por parte de un director de cine.

“Me dijo que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos”

La novia de Ben Affleck relató que el hombre le exigió se desnudara, cuando a penas empezaba su carrera artística: “Un director me dijo alguna vez que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos. Me ha pasado, pero no lo hice”, explicó. Y es otra de las celebridades que promueven el movimiento #MeToo.

Por su parte, Ellen DeGeneres, en 2019, impactó al contarle al presentador David Letterman, del programa No necesitan presentación de Netflix, que su padrastro abusó de ella. Explicando que este le tocó los senos, más de una ocasión, con la excusa de estar examinando porque le había sentido un bulto.

En ese etonces, a su madre le habían diagnosticado cáncer de seno y le extirparon un pecho: “Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente. En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo siguió haciendo una y otra vez”, relató.

Pamela Anderson, violada en tres ocasiones

La presentadora contó además que le dijo a su madre lo que hacia su padrastro, pero no le creyó y que siguió su relación por casi veinte años más. Mientras que la famosa conejita Playboy, Pamela Anderson, en 2014, reveló que fue abusada desde los seis años.

Pamela Anderson

Esto lo dijo durante la presentación de su organización la cual ayuda a preservar el medio ambiente, el cuidado de los animales y los derechos humanos en Cannes. La actriz dijo que su niñera abusó de ella a los seis años.

Y que a los 12 años, fue violada por el hermano de una amiga, mientras estaba en casa de ellos jugando. Por si fuera poco, contó que siendo una adolescentes se repitió el horrible episodio, esta vez, a manos de su primer novio y su grupo de amigos.

“Yo no sabía lo que era una violación”

Para concluir, tenemos el caso de la famosa conductora de televisión, Oprah Winfrey, quien contó su triste pasado, a través del documental que produjo con el príncipe Harry. Esto fue en 2019, en el programa The me you can’t see, a través de Apple Tv.

“A los nueve, a los 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó. Yo no sabía lo que era una violación”, detalló Oprah. Además, confesó que otros miembros de su familia también abusaron sexualmente de ella.

Incluso, en una de esas violaciones de las cuales era víctima, quedó embarazada, pero el bebé murió con a penas dos semanas de nacido: “Me guardé ese secreto”, dijo la también productora. Y que por si eso no fuera poco, su abuela la golpeaba desde que era una niña.