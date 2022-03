Óscar 2022: conoce a las nominadas a mejor actriz

La industria cinematográfica celebra su evento más importante en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el 27 de marzo. En los Premios Óscar se reúnen las figuras más importantes del cine, actores y directores, quienes aspiran a este máximo reconocimiento.

Una de las categorías más esperadas de la ceremonia es la de Mejor Actriz. Este año compiten las famosas Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart, quienes han sorprendido con varias de las películas más elogiadas por los críticos y el público.

Jessica Chastain

Su carrera inició con tímidas participaciones en varias series de televisión. Finalmente se hizo notar en la película Jolene en 2008, así como en otros títulos como The Help donde obtuvo varias nominaciones al Óscar, el BAFTA y los Globos de Oro. También se destacó en La noche más oscura por la que ganó el prestigioso Globo de Oro, ademá de la cinta Mamá.

Nicole Kidman

En 2003 fue reconocida con el Premio Óscar por su personaje en la película Las horas de Stephen Daldry, donde compartió créditos con Meryl Streep y Julianne Moore. También le mereció numerosos premios de la crítica y de la industria, incluido su primer premio BAFTA y un tercer Globo de Oro. En la edición 94 de los Óscar está nominada por la película “Being the Ricardos”, que protagoniza junto a Javier Bardem.

Penélope Cruz

Su personaje en “Madres sustitutas” le mereció esta nominación a los Premios Óscar 2022. La actriz es una de las más influyentes en Holywood, la primera española es aspirar a una estutuilla de La Academia en 2006 por la película Volver de Pedro Almódovar.

Tras conocer esta cuarta nominació por la película Madres sustituitas, se expresó emocionada y al mismo tiempo sorprendida.”Todas las veces lo he vivido con una emoción increíble, pero lo de hoy ha sido más fuerte para mí”, declaró citada por DiarioAr.

Olivia Colman

La actriz británica comenzó su carrera con varias apariciones en comerciales de televisión. También se destacó en las series “Green Wing”, “Look Around You”, “Rev” y “Look Around You”. Muchos de los admiradores la vinculan con la saga The Crown de Netflix, donde dio vida a la reina británica Isabel II.

Colman acumula varios galardones como la Copa Volpi en la Muestra de Venecia; el Premio Bafta y el Óscar a la mejor actriz por la película La Favorita de 2019. También el prestigioso Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión de drama por la serie The Crown. Este 2022 aspira a un Premio Óscar por la película La hija oscura.

Kristen Stewart

Es una de las mejores actrices mejor pagadas y elogiadas, a sus 31 años. Comenzó su carrera en plena adolescencia con varios papeles en series, pero se hizo notar en la película “La habitación del pánico” que protagonizó con la famosa Jodie Foster.

Ganó un premio BAFTA por su conocida interpretación de Bella Swan en la serie de películas The Twilight Saga. También se ha destacado en las producciones Equals , Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Charlie’s Angels y la comedia romántica Happiest Season. Su interpretación de la recordada Princesa Diana de Gales en “Spencer” le ganó la nominación al Óscar y a los Globos de Oro, además de los elogios de los críticos de cine.