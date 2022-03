¿Quién es Sandra Echeverría? la actriz que interpreta a María Félix en su serie

“No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix”, así, con gran emoción, Sandra Echeverría anunció que encarnará a una de las más grandes actrices de todos los tiempos en México, María Félix.

Fue a través de sus redes sociales, que la actriz informó que será la protagonista de la primera bioserie de ‘La Doña’. De allí, miles han tenido curiosidad por saber quién es la afortunada que dará vida a la leyenda.

Sandra Echeverría

La actriz de 37 años comenzó su carrera como cantante

Sandra Echeverría Gamboa, es una actriz y cantante mexicana, nacida en Ciudad de México, el 11 de diciembre de 1984. Debutó en el mundo artístico en el grupo “Perfiles” con apenas 14 años, gracias a su increíble voz.

Luego de la fama que le dio “Perfiles”, Echeverría probó suerte en la actuación, y logró robar la atención de los productores de telenovelas. Pronto consiguió su primera oportunidad en la pantalla chica con “Súbete a mi moto”, en 2002.

“La mujer que se robó el siglo”

Tras esto, fue la cadena internacional Telemundo la que le dio el chance de ser protagonista del dramático ‘Mariana’, en 2006. Establecida en Miami, en 2010, llegó la telenovela que la hizo famosa a nivel internacional, ‘El Clon’.

“Fue una historia que me apasionó desde el primer momento. Me enamoré de la cultura musulmana y siempre he tenido una conexión con todo lo árabe”, contó la actriz, según se lee en el medio ¡Hola, México!.

Por esto y más, la actriz se adueñó del papel de María Félix, y a través de su Instagram compartió su gran emoción: “No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres Ximena Romo y Abril Vergara!! Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí ‘la mujer que se robó el siglo’”, escribió.