Víctor García confesó que siente un profundo agradecimiento por Gonzalo Vega, padre de su exnovia Marimar

Víctor García estuvo recordando una relación sentimental que sostuvo hace casi dos décadas con la actriz Marimar Vega. Y aseguró que a partir de ese noviazgo estableció una gra amistad con el padre de su ex.

El oriundo de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien ganó fama gracias al reality en el que participó, La academia, contó en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino que le agradece mucho al actor fallecido, Gonzalo Vega.

Víctor García y Marimar Vega

“Le tiré la onda, no me peló”

Y es que García luego probó suerte en el mundo de la actuación, y fue en su primera oportunidad, en la telenovela de TV Azteca Los Sánchez, en la que conoció a Marimar y comenzaron a salir hasta que llegaron a tener una relación.

Aunque, de acuerdo con lo que reveló García, Marimar no quiso absolutamente nada con él en un principio: “Siempre ha sido un poco rejega, ella es distante, un poquito parca. Ella es una chavita que yo creo que sabe lo que quiere. En ese momento pues a mí me pareció una mujer muy bonita, muy linda y le tiré la onda, no me peló”, contó.

Pero ese rechazo cambió cuando en el proyecto de Azteca les tocó ser novios: “Para acabarla de amolar, pues le toca ser mi pareja, entonces teníamos de alguna manera que hacer química porque eso tenía que funcionar en la televisión”, añadió.

“Definitivamente un gran señor”

“Empezamos ahí y ya se sentía muy bonito, a parte a ella le gustó mucho mi personaje, era un chavito muy noble, pero con grandes apariciones. Todo es maravilloso, también en este ambiente todo es bonito, todo brilla. Ella guapísima, yo con maquillaje me veo más guapo”, añadió.

Asimismo, contó que Marimar le mostró algunas técnicas de actuación: “Estábamos platicando todos de los personajes, mi pregunta fue: ‘¿y cómo vamos a hablar? ¿cuál es el tono?’ y todos me voltearon a ver (...) En ese momento cuando llamé la atención, me di cuenta que: ‘Oh, ya hablé bonito, hablé cautivador’”, recordó.

Fue entonces cuando confesó el agradecimiento y admiración que siente por el que fue su suegro: “Todo bonito, la juventud, económicamente estar bien, ser independiente, autosuficiente. Había muchos elementos que hacía que eso fuera mágico, pero lo que más valoro es que su papá en algún momento de su vida me abriera las puertas de su hogar, definitivamente un gran señor”, reconoció.