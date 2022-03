Así luce el hotel donde se grabó El Chavo del 8 en Acapulco

Han pasado más de 44 años desde la transmisión del episodio que llevó a los entrañables personajes de El Chavo del 8 a las paradisíacas playas de Acapulco. Se trata de uno de los capítulos más divertidos y recordados por el público que pudo ver al Chavo, la Chilindrina y a Kiko con sus atuendos playeros y correteando por la alberca.

El mismo fue rodado en el Hotel Emporio, que entonces se llamaba Acapulco Continental. Tras la emisión de aquel programa de Chespirito, el complejo turístico tuvo un auge ya que muchos fanáticos del programa quisieron conocer el lugar donde se hospedaron sus personajes favoritos, incluyendo a Don Ramón, Don Barriga, Doña Florinda y el profesor Jirafales.

"Recordar es volver a vivir" y este video de "Vacaciones en #Acapulco" del Chavo del 8 nos trae muy gratos recuerdos. 📹 🏖



Con el tiempo, el lugar ha tenido varias transformaciones, no solo en su nombre. En las imágenes que recientemente se viralizaron en las redes sociales, se aprecian los cambios, principalmente la fachada mucho más moderna y una alberca mucho más amplia que aquella que recuerdan los fanáticos de El Chavo del 8.

Durante el capítulo de El Chavo del Ocho en Acapulco se vivieron varios momentos emocionantes. Desde ela invitación que le hizo Don Barriga al Chavo para llevarlo a conocer el mar, hasta la fogata que hicieron los personajes en la playa junto a altadecer, un momento de despedida que conmovió al público.

Años más tarde, la misma Florida Meza, quien dio vida a La Popis y Doña Florida, recordó la locación con un mensaje nostálgico sobre aquella escena frente al mar. “Cuántas veces como ahora, la reunión se prolongó. Una joya”, expresó junto a la imagen de la playa y los muñecos de cada personaje.

Los fanáticos reaccionaron y expresaron sus sentimientos sobre la serie considerada un ícono de la cultura mexicana. “Gracias por tanta alegrias… tengo 30 años viéndolo y aunque me se los capítulos no puedo parar de reír y disfrutar”, “Creo que ese episodio fue el último con todos ustedes juntos. Corríjame si me equivoco”, “Qué bonita vencidad es la vencidad del Chavo...”, escribieron en las rede sociales.

"Cuántas veces como ahora, la reunión se prolongó..." Una joya. Gracias @ForumChaves #buenasnochesvecindad

Foto de Álvaro Engert en la playa de Acapulco. #EmporioAcapulco pic.twitter.com/s1UCSlO5kh — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) September 25, 2021

Florinda Meza, precisamente expresó su nostalgia por la salida de pantalla de los programas de Chespirito hace casi dos años. La viuda de Roberto Gómez Bolaño recurrió a las redes sociales donde escribió: ““Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”.

Varios seguidores respaldaron su mensaje. Otros aludieron a la batalla judicial que mantiene por los derechos de las obras de Chespirito y la responsabilizaron precisamente de impedir la transmisión de los programas debido a sus exigencias de altas regalías. Ella se defendió de los ataques y argumentó: ““Si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Rober y para que el programa regrese a las pantallas”.