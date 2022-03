Inspírate en estos looks de Galilea Montijo en primavera

Galilea Montijo desde siempre ha sido un ejemplo de trabajo y superación, ya que poco a poco a punta de esfuerzo y disciplina se ha desempeñado como modelo, actriz de telenovela y como conductora de televisión, siendo exitosa en cada una de sus facetas.

En una reciente entrevista que ofreció a propósito del Día de la Mujer, reconoció que viene de una familia con mujeres muy valientes y trabajadoras, heredando toda esa fuerza y viviendo ese mismo ejemplo que recibió.

Galilea Montijo enfatizó el valor de las mujeres de su familia

“Vengo de una mamá soltera, de una mamá trabajadora. Una abuela también muy trabajadora siempre (...) vengo de una familia de mujeres muy trabajadoras, gracias a Dios”, enfatizó.

Al ser consultada sobre el respeto que debe recibir la mujer por encima de todas las cosas, manifestó que esta educación y valores vienen del hogar: “Siempre la educación comienza por la casa (...) hablo de la educación que nos dan nuestras mamás, nuestros papás, los hermanos. Yo he tratado con mis hijos de que sean iguales, que traten iguales a las mujeres, que las respeten, bueno yo con Mateo eso intento”.

Reconoce que hace varios años le afectaban los chismes que inventaban sobre ella, pero que con el tiempo ha superado eso: “Hace muchos años me dolía mucho lo que se pudiera decir o no de mí, me dolía ver a mi abuela llorando, me dolía ver a mi mamá llorando de ver lo que se había dicho de mí. Ya con los años, mi familia con los años también han aprendido, hemos aprendido juntos cuando vienen (los comentarios)”.

Además de ser una de las conductoras favoritas del programa Hoy, también es todo un ícono de la moda. Y en sus más recientes look, ha enseñado a sus fans cómo lucir prendas neón en primavera.

Hace poco combinó un pantalón paper bag blanco, con un crop top también blanco y un maxi cárdigan en tono verde lima, combinación con la que se vió espectacular.

En otra ocasión, combinó un pants anaranjado con un blazer del mismo tono, complementando con un top blanco corto estampado con un par de cerezas.