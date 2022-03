No te puedes perder a estos artistas en el Vive Latino 2022 que podrás disfrutar el domingo 20 de marzo desde el Foro Sol

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, está de regreso con su 22° edición, tras dos años de ser pospuesto debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus, por otro lado, como ya es costumbre en este festival, contará con 5 escenarios en total, Escenario Indio, Escenario Escena Indio, Escenario Claro Música, Carpa VL y Carpa Intolerante, además, del escenario Casa Comedy que estará repleto de comediantes y el de AAA donde podrás disfrutar de lo mejor de la Lucha Libre. Sin duda, un festival dedicado para todo tipo de público y para los amantes de la música en general, pero si estás pensando que artistas ver en el segundo día del Vive Latino, domingo 20 de marzo, ye dejamos los actos que no te puedes perder por nada del mundo.

Residente

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar,mejor conocido como Residente, llegará hasta la Ciudad de México y se presentará en el Escenario Indio (19:50- 20:50), tras la polémica con J Balvin que se suscitó hace un par de semanas debido a la sesión que tuvo con el productor argentino Bizarrap, además, el pasado 17 de marzo estrenó su más reciente sencillo titulado This Is Not America junto a Ibeyi.

Residente en el Vive Latino 2022. / Foto: Getty Images

Love of Lesbian

La agrupación española Love of Lesbian, después de presentarse en Guadalajara, se trasladarán hasta la CDMX donde gracias al Escenario Escena Indio (18:50 - 19:50), presentarán su más reciente disco, que lleva por nombre V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada).

Love of Lesbian en el Vive Latino 2022. / Foto: Cortesía (Foto: Cortesía.)

Los Fabulosos Cadillacs

Por su parte, la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs llegarán al Escenario Indio (22:00 - 23:10), que es el escenario principal del festival, donde deleitaran al público con sus mejores canciones que han sido compartidas con sus fans, tras varias décadas de carrera.

Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino 2022. / Foto: Cortesía (Ocesa)

C. Tangana

El rapero español Antón Álvarez Alfaro mejor conocido como C. Tangana llegará hasta tierras mexicanas para ofrecer un show imperdible en el Escenario Escena Indio (20:55 - 21:55) que promete ser tan mágico como su Tiny Desk (Home) Concert donde con el concepto de Sobremesa creo una atmósfera inigualable, además el español, se encuentra promocionando su más reciente álbum El Madrileño (La Sobremesa).

C. Tangana en el Vive Latino 2022. / Foto: Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

Banda MS

Por su parte, la Banda MS, desde Mazatlán, Sinaloa, pisará el Vive Latino y cerrará el Escenario Claro Música (23:20 - 00:25) con sus mejores éxitos tales como La Casita, El Color de Tus Ojos, La Sinvergüenza y su más reciente tema Amigos ¿De Quién?.

Banda MS en el Vive Latino 2022. / Foto: Cortesía

Siddhartha

Jorge Siddhartha González Ibarra, mejor conocido como Siddhartha, se presentará en el Escenario Indio (18:00 - 18:50) con un show que sin duda sorprenderá a más de uno y por supuesto, los fanáticos esperan que el cantante que saltó a la fama gracias al grupo de rock Zoé, presente su más reciente sencillo titulado 00:00.