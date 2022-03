‘Candy’, el nuevo video de Rosalía del álbum ‘MotoMaMi’

Con unas más que amplias referencias al mercado asiático es como Rosalía ha hecho el video de ‘Candy’, el cual es el segundo track de ‘MotoMaMi’ y el quinto sencillo liberado de esta producción.

El clip inicia ambientado en la Shibuya, Japón, allí aparece junto a otras personas de diferentes culturas mientras un televisor en el medio de todos, iluminados en colores neones, forma parte de un kareoke.

Ella toma el micrófono con sus características uñas largas, justo cuando la persona a la que aparentemente le dedica el tema que en su estribillo dice “Pero tú, no me has olvidao, no me has olvidao”.

En medio de la jerga de la que todos forman parte en la habitación 309 luego aparecen todos en una de las estaciones del metro también llena de colores neones, mientras que uno de los vagones se transforma en una caja de fotografía para eternizar los momentos que hace referencia a la película ‘Lost in Translation’.

El clip finaliza con una referencia al numero 303 el cual aparece en el identificativo de un taxi que transita por la iluminada, oscura y movida ciudad. Tras su publicación en YouTube que fue simultanea al lanzamiento del disco el video supera los 4 millones de reproducciones, acompañado de los comentarios de sus seguidores.

“Genial el disco de Rosalía, pero de verdad no se va a comentar nada de que Rosalía va a tope a por el mercado asiático, que es el único q se le ha resistido por ahora...la estética, las referencias mil, los títulos de las canciones...que me parece genial por supuesto, no es una crítica, al contrario, creo que es una artistaza y que su forma de hacer marketing es sutil y digna de una mente genial como la suya”, destaca entre los comentarios.

Y por si fuera poco con este álbum Rosalía rompió el récord de mayor debut de una mujer española en la historia de Spotify.