Esto es todo lo que sabemos de “Black Panther 2″ hasta el momento

“Black Panther: Wakanda Forever” estuvo en pausa desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022, lo que le dio a Letitia Wright tiempo para recuperarse después de una lesión en el set . El accidente ocurrió durante un truco en agosto de 2021 y vio a Wright sufrir una “fractura crítica de hombro y una conmoción cerebral con efectos secundarios graves”.

El descanso prolongado le dará a la estrella tiempo para recuperarse por completo y en una nota para el elenco y el equipo de Kevin Feige, Louis D’Esposito y Nate Moore de Marvel Studios. “Todos estamos enfocados en terminar la película con excelencia, honrando la memoria de nuestro querido hermano Chadwick en el proceso”, afirmaron.

La secuela será la primera vez que regresemos a Wakanda desde la trágica muerte de Chadwick Boseman en agosto de 2020, y todos los involucrados en la producción desean asegurarse de rendir homenaje a la difunta estrella. “Todos sintieron, la primera semana de filmación, la presencia de Chadwick y extrañarlo en ese trono”, reflexionó Angela Bassett, quien regresará como la madre de T’Challa, Ramonda.

Todavía no sabemos cómo lidiará la secuela con el fallecimiento prematuro de Boseman, pero todavía hay muchas noticias para saborear mientras llega el lanzamiento de la película a finales de este año. Entonces, aquí está todo lo que sí se sabe sobre “Black Panther 2″ hasta el momento.

¿Quién regresará para Black Panther Wakanda Forever?

Se ha confirmado que la secuela honrará el legado de Chadwick Boseman y no cambiará el papel de T’Challa. Afortunadamente, tampoco hay planes para usar un “doble digital” en la secuela. Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Danai Gurira y Angela Bassett repiten sus papeles en la secuela como Shuri, Nakia, M’Baku, Okoye y Ramonda, respectivamente. Según los informes, Wright “asumirá un papel más destacado”, mientras que la estrella de “Narcos: México”, Tenoch Huerta, está en conversaciones para interpretar a uno de los villanos de la secuela.

No está claro si Daniel Kaluuya regresará como W’Kabi, pero Martin Freeman regresará como el agente de la CIA Everett Ross. Al elenco, como cara nueva, se suma la estrella de I May Destroy You, Michaela Coel, cuyo papel aún no se ha confirmado, así como Dominique Thorne que dará vida a como Riri Williams. “Black Panther: Wakanda Forever” estará en los cines el 11 de noviembre de 2022.