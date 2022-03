Karol Sevilla confiesa que tuvo una fuerte depresión y que sufrió Bullying

Karol Sevilla obtuvo una beca de Televisa para estudiar actuación, pero recordó que no tenía dinero para comer y que un compañero de actuación le daba su “lonche”. Mencionó que llegó a robarse la comida de otros niños en el plató mientras estaba en la academia de actuación e incluso de una actriz durante la grabación de su primer comercial.

Comenzó a participar en obras de teatro, telenovelas y comerciales, pero en la escuela era acosada por sus compañeros de clase, durante el último año de primaria. “Yo sufrí Bullying en la escuela, me pegaron, me cortaron el cabello. Un día agarraron mis cuadernos, los tiraron y me rompieron todas las hojas”, contó.

La escuela secundaria la hizo por Internet ya que decidió cursar online para evitar sufrir de más Bullying. Vivió desde los 15 años en Argentina, donde grabó la serie de cuatro temporadas que la lanzó a la fama internacional. Al finalizar el proyecto de ‘Soy Luna’, Karol Sevilla reconoció que sufrió fuertes episodios de depresión.

“Me dio la depresión bien dura. Yo perdí la identidad bien feo. Cuando llego a México me doy cuenta que no cuento con el apoyo de Disney. No quería cantar, no quería actuar. No sabía qué hacer. Yo me paraba frente al espejo y veía una tela negra. No veía a Karol. No me encontraba de ninguna forma”.

Aseguró que nunca llegó a pensar en el suicidio, pero sí quiso alejarse del medio artístico. La joven artista dijo que el apoyo de su madre la ayudó a salir adelante.

Además de los fuertes episodios de depresión y los periodos de hambre mientras trataba de despegar su carrera también veía a su familia pelear por dinero y por el cuidado de su hermano, quien necesitaba cuidados especiales, es parte de lo que Karol Sevilla confesó.

Pero pese a estas problemática Sevilla apreció los momentos de convivencia con Ángelo, su medio hermano, quien tiene parálisis cerebral. “Es una experiencia que nadie la puede esperar; es conocer un lado bien noble de una persona, es un ángel”.