Kim Kardashian recibe regalo de Ariana Grande, exprometida de Pete Davidson

En 2018 Ariana Grande y Pete Davidson acapararon las miradas de sus fanáticos con una fugaz pero trascendental relación que incluso llegó al compromiso tan solo semanas después del inicio de su historia de amor. En esta oportunidad la cantante de 28 años causó revuelo a través de las redes sociales al enviarle a Kim Kardashian un regalo de “R.E.M Beauty”, su marca de maquillaje.

En los cinco significativos meses de su relación, los famosos compartieron con el mundo las mieles de su relación en los diferentes eventos a los que asistieron juntos e incluso con tatuajes que describen la efímera etapa.

Aunque ya pasaron casi cuatro años desde su ruptura, nadie pensó que Ariana mantendría una amistad con Kim Kardashian, el nuevo amor de su antiguo prometido. Sin embargo, luego de tener un maravilloso gesto con la sociliaté, confirmó estar en buenos términos.

Fue el pasado viernes 18 de marzo cuando la empresaria de 41 años compartió con sus más de 290 millones de seguidores en Instagram el obsequio que le envió Ariana Grande. Aunque para muchos es desconocido, la socialité y la cantante han coincidido anteriormente en varias oportunidades, tanto en los MTV Video Music Awards como en ciertos conciertos.

Incluso, en 2019 la intérprete de “Motive” tuvo una pequeña participación en “Keeping Up with the Kardashians” después que Kriss Jenner tuviera un cameo en el video musical de “Thak U Next”.

En la actualidad, Ariana está casada con Dalton Gómez, un agente de bienes raíces con quien empezó a salir en enero de 2020.

Por otro lado, fue en octubre de 2021 cuando empezaron los rumores de la relación entre Kim y Pete luego del polémico beso que se dieron durante su visita a “Saturday Night Live”. Y tras casi cinco meses la propietaria de Skims hizo oficial su noviazgo con Davidson al compartir una serie de imágenes junto a él en su cuenta oficial de Instagram.

Incluso durante una entrevista con Ellen DeGeneres, la exesposa de Kanye West habló de los tatuajes que se realizó su nuevo amor en su honor.

