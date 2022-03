María Elena Ríos: ‘la mejor arma que podemos poseer es la música y el corazón’

María Elena Ríos ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente que ha tenido que ir contracorriente, no solo en su vida personal sino en su lucha por la justicia. La saxofonista mexicana tuvo un momento muy especial este fin de semana, donde estuvo de invitada especial de la Maldita Vecindad, que participó en el Vive Latino 2022.

Hay que recordar que María Elena Ríos Ortiz, es sobreviviente de intento de feminicidio pero volvió a encontrarse con la música, na de sus mayores pasiones en la vida.

“Gracias @patomontes_pics @malditavecindad @rocopachukote por invitarme y recordarme que la mejor arma que podemos poseer es la música y el corazón. Gracias a todas las personas que no me olvidan y me regalan sus deseos y energía para poder seguir buscando justicia.#miagresorsiguelibre #nomásácido #quesealey #mexico”, compartió en sus redes sociales.

Sigue su lucha

La joven saxofonista atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019, fue una de las sorpresas al acompañar a la banda mexicana que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae y el reggae influencias de la música mexicana como el danzón y el bolero.

También hizo un tributo al finado Sax, músico integrante de la agrupación mexicana, al tocar Kumbala.

“El pasado 9 de marzo se cumplieron 30 mes, 2 años y medio desde que intentaron matarme con ácido y mi agresor sigue libre”, puntualizó en su redes sociales.

No fui al vive latino pero vi triunfar a un mujeron que admiro mucho @_ElenaRios brillaste como una estrella enormeeeee felicidades pic.twitter.com/DXMpGyTfC9 — adriana olea (@AdyxOlea) March 21, 2022

Felicidades , apagarte nunca al contrario te soplador para arder con más fuerza felicidades👍👍👍👍👍👍👏🏻👏🏻👏🏻 — reno (@reno9793) March 21, 2022

Te admiro, te respeto y te quiero muchísimo Male @_ElenaRios

El ejemplo que nos das todos los días, no tiene igual.



Valiente y resiliente💜🥰

Hasta toparlo amiga, juntas hasta refundirlo y tú volando con ese espíritu y esa libertad 🙌🏾



pic.twitter.com/x5fiXKEmqC — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 21, 2022

