Andrea Legarreta enseña de más al sufrir accidente con su vestido

Andrea Legarreta aparentemente sufrió un terrible descuido con un mini vestido rojo que uso y que, de primer momento cautivo, sin embargo, son sus típicas poses sentada en las escaleras del programa, por lo que de accidente... puede que tenga muy poco.

La foto, al igual que la del vestido negro, causó preocupación, pues nadie se esperaba que compartiera una imagen en la que casi enseña demás. No obstante, cabe señalar que la fotografía “poco favorecedora” y que la hizo mostrar un poco más, fue publicada en una de las páginas de fans de la esposa del exTimbiriche.

Por lo que la imagen en la que se ve a Andrea sentada en las clásicas escaleras del programa de Televisa desató los comentarios y el enojo de algunos de sus seguidores más fieles, quienes reclamaron a quien quiso exponerla de ese modo.

Aunque la mayoría de los internautas elogiaron su belleza, pues Andrea Legarreta es considerada como una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana. Y aunque esta vez sus fans presumieron su escultural figura, ella a través de sus redes sociales también suele presumir lo bien que se ve a sus 50 años.

¿Andrea Legarreta justificó a Luis de Llano? Esto fue lo que dijo

Andrea Legarreta también habló sobre el caso que domina la opinión pública mexicana y no es otro que el de Luis de Llano y Sasha Sokol, luego de que la exintegrante de Timbiriche acusara en pleno Día Internacional de la Mujer que el productor Luis de Llano se aprovechó de ella cuando tenía apenas 14 años.

Andrea Legarreta, resaltó la importancia del movimiento de mujeres, pues ha logrado que más personas hablen de la violencia que han vivido. “Un tema muy fuerte, muy delicado con Sasha y Luis, pero al final algo positivo que ha salido, creo yo, con el Día Internacional de la Mujer. ¿Se han fijado cuántas mujeres han salido a hablar, aunque hayan vivido cosas hace muchos años?”, indicó.

La presentadora definió la situación como una catarsis para muchas mujeres, por la oportunidad de no quedar calladas y que lo denunciado por Sasha sea punta de lanza. Recomendó a los padres de familia que estén más cerca de los hijos.

“Al final es una catarsis para ellas, es una denuncia que tiene que servir para todos los que somos padres de mujeres, de adolescentes, de cualquier edad. La denuncia es importante. Es muy valiente de su parte”, dijo.

Sin embargo, no mostró una postura más condenatoria y eso ha molestado a algunos de los seguidores del programa. Andrea fue entrevistada por un grupo de periodistas a las afueras del canal en la que ofreció más detalles.

“Es un tema complicado la verdad, la quiero mucho es una amiga muy querida es para Eric como una hermana y al final yo creo que no me corresponde hablar nada más. Lo conozco desde hace muchos años de hecho es de las primeras personas que a mí me dio la oportunidad y nunca jamás o sea y nunca ni noté nada extraño conmigo”.

Agregó que siempre fue un hombre muy respetuoso con ella y cree que “siento que al final esa historia solamente la conocen ellos de cómo nace y cómo se da, es una historia muy distinta las historias cuando las acciones no son consensuadas no, claro no dejaba de ser una menor y me asusta mucho hasta pensar en eso”, agregó.