Artistas le muestran su cariño a Joy Huerta tras su conmovedor mensaje

La famosa cantante del dueto Jesee y Joy, Joy Huerta, compartió con sus seguidores de las redes sociales un video en el que hablaba de lo feliz que está por poder regresar a los escenarios musicales, tras un largo descanso obligatorio, por la pandemia de la Covid-19.

Aunque el clip era para dar la nueva buena, la cantante no pudo contenerse y rompió en llanto, por lo que sus fans y muchos amigos del medio del espectáculo se manifestaron, para enviarle palabras de cariño a Huerta.

Joy Huerta cantante de Jessy y Joy

“Les quiero agradecer por hacerme re-enamorarme de la música”

El video fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, Joy comenzó así su mensaje: “Muy buenos días familia bella. Solo les quiero decir que ha sido muy bonito regresar a los escenarios y honestamente yo estaba muy preocupada porque mi familia no está conmigo en estos días y obviamente los extraño con locura”.

“Pero el amor que ustedes nos han hecho sentir en estos días ha sido increíble y solo les quiero agradecer por hacerme re-enamorarme de la música una vez más”, dijo y agregó que está muy contenta de regresar a las presentaciones en vivo.

“Te quiero mucho”: Mon Laferte

“Decirles que he disfrutado cada noche que hemos compartido juntos, les adoro y estoy tan feliz de estar de vuelta, tan arropada por todo el amor que ustedes nos están dando”, culminó la cantante.

Tras esto, miles de seguidores dejaron sus mensajes a Joy: “Vamos mi querida Joy siempre eres una guerrera”, “No tienes que agradecer el amor porque ese te lo ganas siempre por darnos tan maravillosas canciones”, “El amor con amor se paga y por eso la gente te tratan tan bonito ahorita”, “Me rompió el corazón verte así toda triste a pesar de que dices que no lo estas, pero me da gusto que cantes en vivo de nuevo”, “Las personas no entienden que todos somos seres humanos a pesar de que tú te encuentres frente a una pantalla”, “Tu familia te espera con los brazos abiertos, no llores”, escribieron algunos fans bajo su video.

Y por supuesto, varias celebridades le hicieron saber el aprecio y admiración que sienten por ella. Como Chiquis Rivera quien le escribió: “Eres lo máximo, te amo”, Mon Laferte: “Te quiero mucho” y Odalys Ramírez: “Que linda, te mando muchos apapachos”. Además de Rafa Arcaute, Elán, Yuriria Sierra.