C. Tangana se une al Festival Ceremonia 2022 que se llevará a cabo el 2 de abril en Parque Bicentenario

C. Tangana se une al Festival Ceremonia 2022 que se llevará a cabo en el Parque Bicentenario el próximo 2 de abril. / Foto: Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

El pasado 2 de diciembre de 2021, Festival Ceremonia anunció su próxima edición, la cual se llevará a cabo el 2 de abril de 2022 en el Parque Bicentenario. En este line-up, se puede observar a A$AP Rocky, Wu-Tang Clan, Bicep, Nathy Peluso, Tainy, Natanael Cano, Nicki Nicole, Arca, Toksicha, entre otros.

Pero lo que llamó la atención fue que en este cartel, decía “Acto por anunciar - 21 de marzo”, por lo que los fanáticos de este evento, tuvieron que esperar alrededor de tres meses para saber de quien se trataba, y como si fuera un sueño, el español Antón Álvarez Alfaro mejor conocido como C. Tangana, se une a este festival.

C. Tangana se une al Festival Ceremonia 2022

Por otro lado, C. Tangana regresa a México para presentarse en Festival Ceremonia 2022 como uno de los headliners e invitados sorpresa, tras haber ofrecido una magnífico show en el Vive Latino llevado a cabo el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol. Asimismo, “Puchito”, presentará sus mejores éxitos, tales como Tú Me Dejaste De Querer, Antes de Morirme, Me Maten, Demasiadas Mujeres y Tranquilisimo, sin duda, el español llevará La Sobremesa hasta el Parque Bicentenario, donde deleitará a todos los asistentes. Ciertamente, Ceremonia 2022 unirá la nostalgia y los nuevos artistas de la escena musical.

Festival Ceremonia 2022 ¿Cuándo y dónde es?

El Festival Ceremonia 2022 se llevará a cabo el 2 de abril en el Parque Bicentenario, y los boletos tienen un costo de 1799 pesos mexicanos y los puedes adquirir por medio de la red de Ticketmaster. Cabe recalcar, que esta no será la primera vez que “El Madrileño” se presente ahí, ya que en 2016 y 2018 acudió a dicho festival y este año regresa para demostrar todo lo que ha crecido y hasta donde se puede llegar.