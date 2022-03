Esto trae el reality ‘Resistiré’ conducido por Faisy y Estefanía Ahumada

Hace unas horas se estrenó el reality ‘Resistiré' de Paramount +, a través de la plataforma de streaming y la señal principal de MTV. Bajo la conducción de los reconocidos Faisy y Estefanía Ahumada.

Y sobre este nuevo proyecto estuvo conversando el famoso actor y comediante durante una entrevista en exclusiva con Infobae México. Y reveló que para este show, “se tiene que desnudar el alma en circunstancias tan extremas”.

Reality Resistiré Faisy y Estefanía Ahumada

“Me dejó muchísimo aprendizaje”

Faisy y Ahumada estarán en una playa paradisíaca de Latinoamérica dirigiendo las actividades a realizar de 16 participantes de diferentes nacionalidades. “Me dejó muchísimo aprendizaje. No solo por irme a grabar fuera de mi país sino porque también grabamos en burbuja; tomaron todas las precauciones para que en esta época de pandemia hacer un proyecto de mucha calidad y lo que se nos exigió fue estar en una burbuja. Nunca había tenido la oportunidad de conducir un reality de resistencia, donde están compitiendo fue todo un reto, pero también fue como terapia que me ayudó” , expresó.

Esta es la segunda temporada del reality, integrado por personalidades de la talla de: Brenda Zambrano, Fernando Lozada y Eduardo Miranda Chile, quienes buscarán llevarse medio millón de dólares.

“Exigió mucho más de mí, pero me encanta”

“Sí, evidentemente exigió mucho más de mí, pero me encanta. A mí me gusta siempre moverme fuera de zona de confort y en este caso también traté de utilizar, muchos de ellos ya me conocían o me habían visto en otros programas o me habían escuchado un poquito en radio y sabían un poquito de mi personalidad, creo que eso nos ayudó un poquito a conectar, a mostrarnos vulnerables y a buscar llevar un mensaje diferente en cuanto a los programas que hemos visto de competencia y de extremos en televisión”, agregó.

Además contó que debido a la tematica del show es casi imposible que se involucren más personas con el elenco. “Es lo más complicado, es lo que yo aprendí. Yo no puedo ser objetivo, yo soy muy fácil de conectar, soy muy sensible, no me gusta cuando alguien está enojado o está triste y desde mi trinchera, mi punto y respetando las reglas y todo busqué hacer sentir cómodos a los participantes para que siguieran resistiendo, pero no puede ser a lo mejor el conductor frío a lo que normalmente están acostumbrados a ver en un proyecto como este la verdad”, confesó.

Para finalizar, comentó que gracias a este programa, que se grabó a finales del año pasado, pudo estrechar relaciones que ya tenía con algunos de los participantes: “Había muchos con los que ya me había llevado desde antes, como Chile porque estuve en Acapulco Shock, Estefanía Ahumada con quien me llevo increíble, Brenda Zambrano… hay muchos con los que me he llevado pero creo que desde el principio la forma en que conectamos y las reglas como se pusieron nos hizo mostrarnos muy en el rol que nos tocaba jugar”, finalizó.