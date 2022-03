José Eduardo Derbez muestra su “cambio de look”

José Eduardo Derbez cambió de look (Instagram)

José Eduardo Derbez es uno de los carismáticos conductores del programa Miembros al aire, donde cada semana hablan de temas de interés para los hombres. Junto a Paul Stanley, “Burro” Van Rankin y Raúl Araiza, hacen un equipo con mucha chispa en pantalla.

En el más reciente episodio, todos los conductores aplaudieron porque José Eduardo Derbez al final se quitó el esmalte de uñas, pero después pasaron a otro tema: su cambio de look.

¿Cómo se le ocurrió este cambio de look a José Eduardo Derbez?

“Le sobró el tinte de su tía”, comentó Stanley antes de que el hijo de Eduardo Derbez diera su versión de cómo decidió teñirse el cabello.

Después, José Eduardo detalló cómo ocurrieron las cosas: “En mi defensa, yo fui al salón de belleza a acompañar a mi mujer y dije, me voy a quitar mis uñas (...)”, y después confesó que su novia le mostró la foto de un modelo que tenía teñido el cabello, estilo que le gustó y se animó a probarlo.

“Pues no se ve como el del modelo (...)”, dijo entre risas, indicando que le cobraron 10 mil pesos. Aseguró que a su mamá, Victoria Ruffo, sí le gustó el resultado pero que él buscará la manera de mejorar este look con el que no quedó satisfecho.