Mhoni Vidente predijo la caída del avión en China

A inicios de marzo de este año, la astróloga Mhoni Vidente predijo “la caída de un avión”. “Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor. la carta número 13 que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión. El atentado contra alguien de poder”, explicó Mhoni.

Asimismo, Mhoni Vidente dijo que reveló que esta carta del número 13, estaría “golpeteando” el día 21 de marzo. Conforme con la predicción de Mhoni, “la caída del avión en China sería solamente un aviso de lo que se aproxima”. Fue el día de ayer, 21 de marzo que se anunció en las noticias que un avión con 132 pasajeros cayó. El avión pertenecía a la aerolínea China Eastern Airlines y el modelo que colapsó era el de un Boeing-737.

La astróloga continúa con sus acertadas predicciones

Por su parte, Xi Jinping, el presidente de China, mencionó estar “conmocionado y solicitó una investigación para que se determinen las causas del accidente”, esto lo más pronto posible. Acorde con los reportes se indicó que “el avión estaría destruido por completo”. Conforme con un comunicado oficial, antes del incidente, el avión volaba desde Kunming hacia la ciudad de Cantón pero “perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou”.

Otra de las más recientes predicciones de Mhoni Vidente fue “el semáforo verde en México”. “El día 21 de marzo dijo Mhoni Vidente que se acaba por completo el virus y vamos a poder hacer nuestra vida completamente normal”, comentó Mhoni. Cabe agregar que las autoridades del país anunciaron que a partir del 21 de marzo al 3 de abril, los 32 estados permanecerán en color verde en el semáforo epidemiológico debido a la reducción de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.