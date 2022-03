¡Confirmado! Habrá segunda temporada de ‘And Just Like That... Un nuevo capítulo de Sex and the City’

Habrá segunda temporada de ‘And Just Like That...’. / Foto: HBO Max

HBO Max anunció que And Just Like That... del productor ejecutivo Michael Patrick King, junto a las estrellas y productoras ejecutivas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ha sido renovada para una segunda temporada.

And Just Like That..., el nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO “Sex and the City”, sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) en su viaje desde la complicada realidad de vida y amistad que tienen desde los 30 años hasta la realidad aún más complicada a sus 50 años.

El reparto de la primera temporada incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, afirmó: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos vibrantes y atrevidos personajes -interpretados por estos poderosos y sorprendentes actores-. El hecho es que todos estamos encantados. Y así de fácil... Nuestra vida sexual ha vuelto”.

Créditos de la primera temporada: Productores ejecutivos Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King. Guionistas: King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky. Los directores fueron King, Gillian Robespierre, Cynthia Nixon, Anu Valia y Nisha Ganatra. La serie de HBO “Sex and the City” fue creada por Darren Star y está basada en el libro “Sex and the City” de Candace Bushnell.