‘Sin Pijama’ de Becky G y Natti Natasha consigue récord en YouTube

‘Sin Pijama’ de Becky G y Natti Natasha alcanzó los 2 mil millones de reproducciones en YouTube. Este tema fue escrito por los dos cantantes, Nate Campany, Camilo Echeverry, Rafael Pina, sus productores Daddy Yankee y Gaby Music, y los coproductores Mau y Ricky, Jon Leone y Camilo Echeverry.

La canción y su video musical fue lanzado por Sony Music Latin el 20 de abril de 2018 como el quinto sencillo del álbum debut en español de Becky G. Pese a que recibió críticas positivas de críticos de música al momento del lanzamiento la letra causó controversia por sus temas explícitos a los que Becky G respondió en una entrevista.

“Soy una mujer; tengo 21 años y no soy el padre de sus hijos. Si no quieres que tu hija o tu hijo escuchen mi música, es tu decisión y la respeto totalmente. Pero si vas a dejar que tu hija o tu hijo escuchen a Maluma, Bad Bunny o Ozuna porque son hombres, ese es el problema. Hay tantas cosas que no puedo entender. Me siento muy triste”.

Se convirtió en el tercer top 10 éxitos de Becky y Natasha en US Hot Latin Songs y ha alcanzado el número uno en Bolivia y España, así como el top 10 en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay. “Sin Pijama” recibió una certificación de platino latino en los EE. UU. Y superó los 100 millones de visitas en YouTube/Vevo en las tres semanas posteriores a su lanzamiento.

El video musical fue dirigido por el director venezolano Daniel Durán en un rodaje de un día en Nueva York, en una mansión en Yonkers. Las cantantes se conocieron en el set de videos musicales, pero dijo que tenían “química instantánea”.

La secuencia de la canción y el sueño luego comienza con las interpretes entrando a una lujosa fiesta en una mansión en contraste con vestidos blancos y negros. Las piezas de rendimiento se llevan a cabo alrededor de la mansión, ya que usan varios trajes de lencería, piel sintética y joyas.