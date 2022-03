Usuarios reaccionan a la polémica entre Alex Tienda y Adela Micha

El influencer Alex Tienda, ha dejado plasmado en su canal de YouTube los viajes que hace por el mundo. En los cuales muestra un poco de la cultura, la gastronomía, y un sinfín de bondades y realidades de cada lugar.

Y justo durante de uno de esos increíbles viajes, le tocó vivir el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania desde el país afectado. Por lo que decidió documentar cómo fue su proceso de salida hasta la llegada a su país natal, México.

Adela Micha

“Buscar en mi pasado”

Una vez en tierras mexicanas, fue solicitado por varios medios de comunicación para que relatara su experiencia en medio de una guerra. Pero Alex decidió no darle la entrevista a la presentadora Adela Micha, por una vieja cuenta del pasado.

Micha reaccionó de mala manera y revivió un episodio “vergonzoso” del youtuber, como especie de venganza, según Tienda. Por ello Alex se manifestó en contra de Micha, a través de su cuenta en Twitter.

“Estimada @Adela_Micha, veo que el haberte negado la entrevista (por tu mal trato en la entrevista anterior) te orilló a buscar en mi pasado para reírte de mi trabajo. Si te sirve, te comparto este video en donde cuento esa divertida anécdota: https://youtu.be/FNKPubyYm8o”, escribió.

“Así fue el día que el youtuber fue a Caso Cerrado”

El video que mostró la presentadora en su programa Me lo dijo Adela, fue un fragmento del show Caso Cerrado, en el que el Alex, acudió para quejarse porque su pareja tenía relaciones sexuales con vegetales.

Y acompañó el clip con el texto: “De Caso Cerrado a Ucrania: así fue el día que el youtuber fue a Caso Cerrado a “demandar” a su esposa por tener sexo con vegetales”. Ante esto los usuarios se manifestaron, la mayoria, a favor del creador de contenido.

“CASO CERRADO desde hace 7 años! Ni te enganches! Al menos la Micha no dijo que estabas por morir como con la Sra Pinal! Así la clase de “periodista”, “A nadie le importa la opinión de un dinosaurio ex-televiso, @Adela_Micha se arden por qué lo digital remplazó su mina de oro. Eres grande Alex”, “Tienes que aprender a no darle importancia a ese tipo de cosas. Haces un excelente trabajo, no necesitas esa “fama” de “el que le contesto a Adela” o “el que se pelea con los que dicen que no es periodista”. Si tú estás contento con lo que haces es suficiente. Saludos”, son algunos de los comentarios que le dejaron al youtuber.