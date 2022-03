Vicente Fernández: Iliana Fox se disculpó con Doña Cuquita por personificar su papel en “El último rey: el hijo del pueblo”

La polémica alrededor de la nueva serie biográfica de Vicente Fernández sigue vigente pese al comunicado de María Refugio Abarca Villaseñor viuda del cantante y quien solicitó la cancelación del estreno.

A través de las redes sociales Doña Cuquita aseguró que TelevisaUnivisión no cuenta con los derechos para producir ni mucho menos para transmitir una serie basada en biografía no autorizada de “El Charro de Huentitán” escrita por la periodista argentina Olga Wornat.

Pese a contar con el apoyo de tres jueces del Estado, Televisa ha hecho caso omiso “desafiando medidas consumadas de autoridades federales que le fueron notificadas transmitiendo la ilegal bioserie”, como señala el más reciente boletín publicado en la cuenta oficial de Vicente Fernández.

Por su parte, Iliana Fox quien es la responsable del personaje María Refugio Abarca Villaseñor en “El último rey: el hijo del pueblo” rompió el silencio ante tanto revuelo y se dirigió a la viuda del cantante durante una entrevista con TVyNovelas.

Lejos de alimentar la controversia, la actriz de 45 años expresó respeto y admiración a la madre de Alejandra Fernández, Alejandro Fernández, Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr. Además, aseguró que personificarla ha sido un maravilloso reto en su carrera profesional.

“Yo siempre lo tomé como un gran reto y como una bendición, juro que todos los días estoy dando las gracias por este proyecto maravilloso, que haya llegado a mí, que haya sido yo la elegida para interpretar a Cuquita, a quien verdaderamente quiero, la tengo en el alma, la apapacho, la consiento, la entiendo, y pues con un elenco increíble, una cabeza de equipo como lo es Juan Osorio, además de muy buenos actores y la impactante historia de uno de los íconos más importantes de México, de nuestro estupendo representante de la ranchera, entonces imagínense”, expresó la actriz mexicana.

Pese a no haber ningún tipo de comunicación con la producción y la dinastía Fernández por ser un proyecto no autorizado, Iliana Fox aseguró que le encantaría conocer a la Doña Cuquita y al mismo tiempo le expresó disculpas.

“Me encantaría conocerla, abrazarla, y decirle lo mucho que la entiendo. Le ofrezco una disculpa si me equivoco en alguna parte de la interpretación, pero está hecha con mucho amor”, dijo Fox. “Es una mujer inquebrantable, y cuando se trata de las personas que ama, no hay quien la doblegue. Eso lo admiro muchísimo, porque de verdad no es fácil ser incondicional, la base es el amor absoluto”, agregó.