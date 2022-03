Alfredo Adame últimamente vive de polémica tras polémica, sobre todo por su temperamento que lo ha llevado a algunas acaloradas discusiones. Pero ahora no fue una discusión lo que lo llevó a los titulares de prensa sino un accidente en moto que sufrió y que preocupó al público que lo sigue.

Alfredo Adame sufre accidente en moto

A causa de este accidente, sufrió una quemadura de segundo grado en la pierna izquierda, reseñó el diario El Universal. Alegó que el accidente no lo tuvo con la moto que suele usar frecuentemente, sino con una que es más pesada, más alta y más ancha en la parte trasera.

“Con ella no me gusta meterme mucho entre los coches sino prefiero ir en un carril, pero se me olvidó sus dimensiones y, cuando vi que no pasaba, me detuve, pero el señor de al lado no tenía idea y, como se iba a pegar más a la lateral del Viaducto, ni me vio, así que fue una imprudencia de mi parte, el descuido fue mío y el accidente lo provoqué yo”, acotó el actor.

La pantorrilla le quedó a la altura del escape de la moto y confesó que fue como si se hubiera “pegado a una sartén”. Después fue al médico, quien le detectó la quemadura en segundo grado y le proporcionaron la atención médica correspondiente.

Todos estos detalles los ofreció durante una entrevista en exclusiva al programa Ventaneando, dejando ver la moto con la que tuvo el accidente e imágenes de la quemadura.