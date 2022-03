Ana Bárbara cuenta por qué la música es “una carrera muy complicada para una mujer”

Ana Bárbara estuvo hablando acerca de una reciente polémica que hay por una de sus canciones. Debido a un video que circula en las redes sociales, en el José Manuel Figueroa asegura que es él, el autor del tema Fruta Prohibida, el cual está legalmente registrado por la artista, y en medio de la contoversia, la oriunda de Río Verde contó que es el medio musical es complicado para las mujeres.

La hija del famoso Don Antero Ugalde, fue consultada al respecto durante una entrevista con el programa Venga La Alegría. En la que contó la realidad del asunto, y manifestó que siente pena que Figueroa tome esa actitud.

Ana Bárbara

“¿Por qué ‘Ana Bárba no pudo escribir Fruta Prohibida?

“Necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero sí así fuera qué dijo eso, o sea con esas palabras, que esa canción era de él pues a mí lo que me provoca es machismo, ¿no?”, comenzó diciendo la artista.

“¿Por qué ‘Ana Bárba no pudo escribir Fruta Prohibida?, pues claro escribí Fruta Prohibida, escribí Lo Busqué, escribí Que Poca, escribí No Es Brujería, escribí En Realidad de Ángela Aguilar y muchas otras desde hace más de 25 años”, expresó la artista de 51 años al matutino de TV Azteca.

Además, confesó que está soprendida por las declaraciones de José Manuel, pues asegura que ha mantenido siempre una buena relación con el hijo de Joan Sebastian. “Mis obras están perfectamente en orden y registradas”.

“No pueden aceptar que una mujer haga una canción”

“Sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características y tan chingon* como es Fruta Prohibida. Desde el día uno que hice Te Quise Olvidar, que fue la primera vez que grabé un disco hace más de 20 años, están debidamente claras y registradas entonces no hay ninguna situación, por lo menos lo que es legal, de tipo ‘no la hizo ella’”, expresó.

La llamada ‘Reina Grupera’ señaló que espera que los rumores de lo que dijo Figueroa sean falsos, pues considera que dudar de las capacidades de una mujer en el área musical es un acto de machismo: “Sería algo horrible y ojalá, sí lo hizo, que mejor lo piense porque sería horrible”, agregó.

Para finalizar, especificó el por qué la industria musical es muy dura para las mujeres, pues según ella las grandes disqueras y muchos productores no apuestan por el talento femenino lo que les da una desventaja.

“Las mujeres no venden”

“Es una carrera muy complicada para una mujer. Porque la mujer nos tenemos que dividir en muchas a la vez: mamá, novia, hija, hermana, trabajas; son tantas cosas que no nos queda tiempo ni para nosotras”.

Los espacios casi casi están destinados para los hombres — Ana Bárbara

“Si tú te fijas en la radio ahora lo ves difícil, claro que agradezco los espacios que me brindan. Yo escucho a los hombres decir que ‘las mujeres no suenan, las mujeres no les gustan, las mujeres no venden”, finalizó.