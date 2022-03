Caribou en México: ‘esa barrera para entrar a la industria se ha ido al igual que el escuchar la música’

Uno de los compositores más transgresores de música electrónica, Dan Snaith, mejor conocido como Caribou, llegará con su gira mundial con uno de los shows más esperados del género. Además es parte de importantes festivales como Coachella y Lollapalooza, entre otros.

El dj, productor y músico, que ya compartió escenario con Radiohead y Flying Lotus, entre otras bandas, está de gira para presentar su disco Suddenly cargado de pop, tecno y psicodelia.

El estilo de Caribou, se puede considerar como fuera de lo habitual, desde incluir instrumentos en vivo no digitalizados como guitarras acústicas, percusiones y más, hasta sonidos ambientales que no se esperarían. Publimetro charló con el músico, quien compartió lo que le genera esté regreso a los escenarios.

¿Cómo regresa Caribou?

— Los últimos dos años antes de la pandemia me pasaron cosas típicas de la mediana edad y de eso trataba la música, trataba de encontrar la paz y de pronto, justo cuando el álbum está por salir, justo eso es lo que todo el mundo estaba experimentando, esa sensación de que todo estaba de cabeza. Entonces eso se sintió muy raro, que recibía mensajes de personas que habían escuchado el álbum y decían que de verdad les había resonado y eso era muy gratificante para mi porque ese era todo el propósito de mi música. Tengo dos hijos que en ese momento tenían 3 y 8 años, ahora son dos años mayores. Rápidamente mi enfoque cambió a la vida en familia, en esta burbuja. Ahora finalmente estamos en gira y estoy muy feliz por eso.

“Yo puedo hacer música con las cosas que me rodean, no necesito un estudio caro”. — Dan Snaith

¿Qué es lo que escucharemos en esta gira?

— Nunca sé si las personas saben qué esperar cuando Caribou toca en vivo. Siempre es una banda completa, creo que con la música electrónica la gente puede esperar una persona detrás de una computadora, pero cuando tocamos en vivo es la misma banda y los mismos músicos por casi una década, entonces interpretamos todas las canciones como una banda. En este tour también tendremos por primera vez un componente visual que apoyará a la música, así que estoy más emocionado por este show que por otro concierto en el pasado.

¿Te consideras una persona excéntrica con tu música?

— Definitivamente creo que soy alguien nerd y un poco extraño, las dos cosas que siempre he amado en mi vida son la música y las matemáticas; las matemáticas obviamente estuvieron desde el inicio porque de alguna manera es como el negocio familiar, es lo que hizo mi papá, es lo que hace mi hermana y siempre ha estado en mi familia. La música siempre estuvo presente en mi familia, así que si se siente como que tengo una perspectiva única de la música gracias a eso. Creo que cuando era niño siempre fui el que estaba en el equipo de ajedrez, pero también en el de basquetbol; intentaba ser amigo de todos y meterme en cada mundo.

¿Cómo es tu proceso creativo?

— Específicamente la letra es de las últimas cosas en las que me enfoco al momento de hacer música. Me gusta hacer la música de esa manera, para mi es como llevar un diario y cuando veo atrás al álbum que hice cuando tuve a mi primer hijo, al álbum que hice cuando saqué música por primera vez y tenía esta energía tan joven y me emocionaba tanto. Siempre refleja mi vida, pero no logro verlo hasta después.

¿Qué opinas de la industria musical?

— Tengo sentimientos encontrados respecto a eso porque por un lado, algo increíble está pasando en nuestra era que es que el ‘cadenero’ que permitía sacar música ha desaparecido, cada vez más personas hacen música y la sacan. Esa barrera para entrar a la industria se ha ido al igual que el escuchar la música, ahora puedes escuchar cualquier música de cualquier tiempo y de cualquier lugar muy fácilmente. Me hubiera encantado que eso fuese realidad cuando yo era un niño, era muy difícil escuchar música y la música que me hubiera interesado era inaccesible. Obviamente la discusión es acerca de cómo esta nueva manera donde tantas personas participan en la música podrá apoyar a los músicos y ver cómo eso va a funcionar a largo plazo es muy difícil; el saber quién va a poder hacer una carrera en la música y a quien va a apoyar.

¿Qué pones en tu playlist?

— Tengo una enorme playlist en Spotify que tiene toda la música que alguna vez he amado y si hay un par de mis canciones ahí solo porque la disquera me dijo: ‘eres un idiota si no pones algo de tu propia música ahí’, pero en realidad yo no escucho mi propia música, no le veo sentido. Solo las escucho cuando las tocamos en vivo, esas son las versiones que conozco. Mi playlist tiene todo tipo de música, me interesa la nueva música electrónica, la música perdida de la India, de México, de todos lados.

¿Qué otros proyectos vienen?

— Tengo este otro proyecto llamado Daphni, que es música un poco más para clubes y acabo de terminar mucha música que estará saliendo más adelante este año. Sentí que durante la pandemia no hice mucha música porque estaba muy centrado en mi familia, que estuvo muy bien, pero si hice un par de cosas que está a la mitad, así que terminando este tour me sentaré a echarle un vistazo a todo eso y trataré de terminar otro álbum.

Próximos Conciertos

Santiago (Chile). 23 de marzo en Movistar Arena.

Buenos Aires (Argentina). 24 de marzo en C.C.Konex.

Sao Paulo (Brasil). 25 de marzo, Lollapalooza Brasil.

Bogotá (Colombia). 26 de marzo, Estéreo Picnic.

Guadalajara (México). 28 de marzo, Teatro Diana.

Ciudad de México. 29 de marzo, Auditorio Blackberry.

Monterrey (México). 1 de abril, Pal’ Norte Festival.

Indio (Estados Unidos). 16 de abril, Coachella Festival.

PUBLIMETRO TV: