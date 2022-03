Edgar Oceransky rompe el silencio tras la polémica que enfrenta en su carrera

El intérprete Edgar Oceransky se hizo viral en redes sociales al difundirse un audio en donde el cantautor mexicano asegura que ‘prefiere a las adolescentes por ser menos complicadas que las mujeres adultas’. Esto fue difundido por la periodista Anhelé Sánchez, quien subió el audio desde su cuenta de Facebook. El audio fue sacado del show de Oceransky y data de hace más de diez años.

El cantautor está en el ojo del huracán debido a esos audios, algo que generó que varios de los conciertos del músico fueran cancelados.

“Reitero mis disculpas si alguien se sintió ofendido por un sketch de hace 13 años que, además, fue sacado de contexto”, puntualizó.

Ante esto, el compositor decidió romper el silencio a una semana que se desató el escándalo en redes sociales, a través de un comunicado.

“Después de las falsas acusaciones que se vertieron en mi contra hace días en redes sociales y tuvieron consecuencias para mi persona, mi carrera, mi familia, amigos y colaboradores, hago de su conocimiento que hemos tomado las acciones legales correspondientes y llegaremos hasta sus ultimas consecuencias. Quienes me conocen, saben que he construido una carrera con base en mi trabajo como cantautor y promotor de la cultura, por lo que valoro más el prestigio que la fama y jamás he utilizado los escándalos para ganar reconocimiento, esta vez no será la excepción”, fueron las primeras palabras del músico.

“Lamento mucho que esta campaña de desprestigio en mi contra haya sido tomada como cierta por algunos medios de comunicación y centros de espectáculos sin investigación previa ni el más mínimo respeto al derecho humano de ‘presunción de Inocencia, difundiendo sin pudor estas falsas acusaciones, ya que no hay una sola denuncia legal en mi contra, cancelando mis conciertos sin una explicación sustentada y afectando a muchas familias que obtenemos nuestro sustento de esta gira”. — Edgar Oceransky

El músico señaló que tiene un gran respeto por las mujeres, que incluso algunas letras de sus canciones son en defensa de loa mujeres.

“El amor y el respeto que profeso por las mujeres lo he expresado desde siempre porque fui criado por una mujer y estoy criando a otras dos. Basta escuchar canciones como Imágenes de Ana, donde defiendo el papel de la mujer dentro del arte, Duerme Tranquila, donde agradezco a las madres por el amor y la sabiduría con que nos crían, “La otra mitad del mundo”, donde expreso mi deseo por una sociedad más justa para que mis hijas y todas las mujeres del mundo, vivan libres y seguras, o en poemas como “Diosas” donde el título lo dice todo. Pero les invito a escuchar cada una de ellas, para que conozcan al verdadero Oceransky”.

Edgar Oceransky busca limpiar su imagen

El cantautor con una trayectoria de 28 años, finalizó su comunicado que luchará por aclarar la polémica.

“Finalmente, al público que me ha acompañado por más de 28 años, que cree en mí, que se inspira con mis letras y las convierte en parte de su vida, tengan por seguro que tienen Edgar Oceransky para muchos años más y seguiré llenando de amor sus vidas con mis canciones. Ustedes saben quién soy y, como dice El Faro, nunca dejo guerra sin luchar”.