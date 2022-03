“Lo hacemos por la música, por la amistad y familia, se trata de compartir no de competir”, Grupo Firme

Grupo Firme en el Foro Sol tiene tres fechas SOLD OUT el 24, 25 y 26 de marzo y una cuarta fecha el 7 de mayo. / Foto: Nicolás Corte

La agrupación mexicana de música regional Grupo Firme, integrada por Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito, sin duda ha alcanzado una popularidad inimaginable en el último año, lo que los ha llevado a convertirse en íconos de la música y representantes de México en el mundo, e incluso han logrado colaborar con Maluma, próximamente con Banda El Recodo y en exclusiva revelaron que con el cantante Camilo.

Grupo Firme está listo para pisar el Foro Sol

No cabe duda que la agrupación, está haciendo historia, lo que los llevó a conseguir 3 SOLD OUT en el Foro Sol de la Ciudad de México, los días 24, 25 y 26 de marzo, por lo tanto, abrieron una cuarta el 7 de mayo, misma que ya está a la venta. El pasado 23 de marzo ofrecieron una conferencia de prensa donde revelaron lo siguiente “Como Grupo Firme, estamos al pie del cañón todos subimos o todos caemos, es un conjunto, hay cosas claves que uno no ve pero son importantes, también tenemos a gente detrás y son parte del equipo, son familia”.

Además, Grupo Firme, vendió su primera fecha en el Foro Sol en tan solo 45 minutos, algo que jamás imaginaron “En 45 minutos vendimos el primer foro sol pero ahí fue cuando empezamos a creer en la magia de Grupo Firme y estamos muy contentos y emocionados por esto”, agregó Eduin Caz.

Por otro lado, el grupo reveló que tienen preparadas varias colaboraciones para este año, “Empezamos a hacer duetos pero se trata de eso de darle la oportunidad a todos y gracias a eso, llegamos aquí, se trata también de la amistad y en el caso de Maluma siempre vamos a estar agradecidos con el, ahorita va a salir un dueto con Camilo”.

El secreto detrás del éxito de Grupo Firme

Por último, Ismael Gutiérrez reveló el secreto detrás del éxito de Grupo Firme “Cuando el artista llega a cierto nivel se puede dar el lujo de decir si o no pero la clave de Grupo Firme es que ellos dijeron que si y le dieron la oportunidad a todos, lo hacemos por la música por la amistad y familia, se trata de compartir no de competir”.