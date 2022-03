Khloé Kardashian presumió el orden en su cocina

Las hermanas Kardashian se han caracterizado por sus gustos extravagantes y lujosos, pero también por tener algunas manías y hasta obsesiones. Para Khloé Kardashian, una de las más extrovertidas del clan, el orden y la limpieza parecen ser las inquietudes más importantes en su lujosa mansión, tal como lo mostró en la reciente edición de The Home Edition.

Clea Shearer y Joanna Teplin , quienes son expertas organizadores, comentaron del trabajo realizado para el sistema de orden en la alacena de la socialité. El lugar incluye diferentes secciones según se vaya a cocinar, hornear o almacenar artículos de cocina. Todo cuenta con etiquetas que ayudan a mantener el orden, e identicar, desde los postres, pastas y otros elementos esenciales.

Aprovechando mejor el área, Khloé encontró un lugar para guardar libros de cocina y sus refrigerios favoritos en canastas a juego. También dispuso en un espacio la cristalería diseñada para el postre, destacó la publicación US Weekly.

“Este proyecto de despensa fue extremadamente especial y trabajamos en estrecha colaboración con el equipo de Khloé para crear una estética personalizada con soluciones específicas”, expresaron en Instagram, reseñó la revista estadounidense.

No se trata de la primera vez que la socialité decide reorganizar sus espacios. Las expertas también la asistieron para acomodar su antigua casa. “Normalmente no proyecto mis formas locas y particulares de control sobre otras personas pero creo que conocí a mi alma gemela en @thehomeedit... “Luego agregó: La mayoría de mis cosas solo necesitaban etiquetas, cambió mi medidor de felicidad”.

Khloé Kardashian disfruta a plenitud su nueva etapa de soltería, tras la polémica separación del basquebolista y padre de su hija, Tristan Thompson. La famosa estuvo en el ojo del huracán luego de que el atleta de la NBA admitió la paternidad de un nino concebido con la entrenadora Marlee Nichols, con quien le fue infiel a Khloé.

“Hoy, los resultados del test de paternidad revelan que he tenido un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora la paternidad se ha confirmado y espero poder criar a ese niño. Me disculpo sinceramente con todo el mundo a quien he podido herir o decepcionar con todo este asunto”, expresó Tristan en las redes sociales.

También dirigió unas palabras a la famosa Kardashian, quien habría disculpado otras escandalosas infidelidades. “Khloé, no mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado en estos años. Siento el mayor respeto y amor por ti, aunque no lo creas. Una vez más, lo siento muchísimo”, escribió.

La famosa parece haber pasado la página y, según fuentes cercanas, está de vuelta abierta al amor. A sus 37 años, incluso manifestó su deseo de convertirse nuevamente en madre y tener nuevas citas. “Se siente aliviada y emocionada tras haber pasado página y abrir el siguiente capítulo de su vida”, citó E!News.