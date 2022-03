Amanda Bynes ya es libre: este es su antes y después

Una de las batallas judiciales más polémicas en Hollywood ha llegado a su fin. Su protagonista, la extrella de Nickelodeon, Amanda Bynes, salió victoriosa y finalmente recuperó su libertad tras la decisión del juez Roger L. Lund quien dio por culminada la tutela otorgada hace nueve años a su madre, Lynn Bynes.

En 2013, la actriz que entonces tenía 27 años de edad, debió ser hospitalizada en un centro psiquiátrico después de supuestamente iniciar un incendio en una propiedad ajena y verter gasolina sobres su propio perro. Después de este incidente, la famosa se abrió sobre su salud mental en las redes sociales donde admitió haber sido diagnostica con trastorno bipolar.

Su madre, Lynn Bynes, entonces obtuvo la tutela temporal que hoy ha quedado anulada tras una batalla librada en los tribunales, y en gran parte, al movimieto #freeAmandaBynes que los fanáticos promovieron en los últimos meses.

La estrella ha insistido en su recuperación, luego que en 2018 anunció que había estado sobria durante al menos cuatro años. Luego, en 2019, sorprendió a los fanáticos confirmando su graduación en la carrera de Diseño y Comercialización de la moda en California, además de su emocionante compromiso con su amor, Paul Michael, según reseñó Harpers Bazaar.

En febrero de 2022, la estrella de televisión, presentó la solicitud para poner fin a la tutela sobre su vida personal y su patrimonio. Desde entonces, ha estado actualizando su situación legal en las redes sociales donde los fanáticos no han dejado de expresarle su respaldo.

“Con más y más celebridades apareciendo, me pregunto si algún día lo llamarán ´La ley Britney”, expresó un admirador quien aludió a la batalla judicial que libró la Princesa del Pop, quien finalmente obtuvo su libertad tras lograr el fin del tutelaje otorgado a su padre durante 13 años, luego de evidenciar el drama que vivió durante toda su juventud.

Sus defensores legales declararon poco antes de conocer la decisión del juzgado. “Todos estamos muy emocionados y esperamos ansiosamente que Amanda viva una vida como una ciudadana privada y normal. Los padres de la señora Bynes la han apoyado mucho durante toda la tutela y la han ayudado a trabajar hacia una transición positiva al mundo real, que era el objetivo desde el comienzo del acuerdo legal”, aseveró el abogado David A. Esquibias a Entertainment Tonight, citado por CBS News.

La actriz ha sorprendido con su cambio de look en los últimos años. En las redes sociales recientemente publicó un video en la que, por efecto de las luces, algo que le dijeron una vez en el set de una película. “Una vez hice una película en la que el director me dijo que bajo ciertas luces me veía como un moustruo”, comentó en la publicación junto a un emoji de cara sonriente.