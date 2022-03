Carlos Rivera, esto fue lo que hizo con su premio de La Academia

Los concursos de talento que se transmiten en diferentes cadenas televisivas suelen ser grandes plataformas para impulsar a artistas emergentes, además de darle una buena recompensa monetaria a quien logre alzarse con la victoria. Y en el caso de Carlos Rivera, tuvo una noble idea para gastar su dinero luego de haber ganado la tercera edición de La Academia.

Después de haber ganado el concurso, el cantante ha logrado impulsar su carrera de a poco hasta el punto de haberse convertido en uno de los intérpretes más destacados de México, con una gran cantidad de éxitos, premios, y por supuesto, una gran fanaticada que lo sigue.

¿Qué hizo Carlos Rivera con el premio que ganó en La Academia?

Luego de coronarse como ganador de la tercera edición de La Academia en 2004, Rivera comenzó de manera profesional con su carrera como músico. Pero mucho antes de ser la gran figura del mundo del espectáculo que es ahora, el cantante había adquirido un compromiso con dos personas importantes si llegaba a ganar el concurso: su mamá y su hermana.

A través del podcast de Juanpa Zurita, Carlos Rivera comentó que con una parte de los tres millones de pesos que ganó como premio en La Academia fueron destinados a su mamá y a su hermana para cancelar algunas deudas que tenían, lo que ayudaría a que finalmente pudieran comprar una casa.

“Siempre le decía a mi hermana y a mi mamá. Años antes de todo esto. Yo les decía: ‘Yo un día voy a ganar La Academia, mamá, y el día que gane te voy a pagar tu casa’. Porque ella tenía ese crédito del ISSSTE que tenía como siete años por pagar”, reveló el cantante en el programa.

En cuanto a su hermana, el actor de teatro comentó que parte del premio en efectivo lo usó para ayudarle a pagar sus estudios: “Yo siempre le dije ‘Un día voy a ganar La Academia y te voy a pagar. Lo primero que voy a hacer es comprar la casa de mi mamá y pagarte la carrera’”, reveló el cantante.

@cr_creando_suenos Posted @withregram • @juanpa @_carlosrivera me cuenta lo que hizo con lo que ganó en la academia para agradecerle a su familia todo su apoyo Escucha todo el episodio en “No hagas lo fácil” solo es Spotify #CarlosRivera ♬ original sound - CR Creando Sueños

Las dificultades financieras durante La Academia

A pesar que Carlos Rivera tenía el talento, la motivación y la fuerza para destacarse cada semana hasta que pudo ganar el concurso, no todo fue color de rosa para él durante su paso en el programa, en especial cuando se trataba de la parte económica.

Si bien el concurso no le llegó a pedir ningún tipo de pago por su ingreso o permanencia dentro del programa, sí les exigía a sus concursantes varios cambios de atuendos durante sus presentaciones, algo que tenía que resolver él mismo Carlos Rivera, por lo que este detalle lo llevó a verse en una dificultad monetaria.

Sin embargo, el cantante reveló que aún en una situación económica complicada que atravesaba su familia, su hermana decidió apoyarlo siempre que podía, no solo con su espíritu sino también con aportes monetarios.

“Yo entro a La Academia… Bueno, me dicen que ya estoy en La Academia y te pedían un montón de cosas. Nos pedían cinco cambios casuales [de ropa] y no teníamos dinero, y [mi hermana] me dice ‘ten, es lo de mi renta de este mes’, y con eso yo alcanzo a comprar lo que me faltaba”.

Esto motivó aún más a Carlos Rivera a cumplir su palabra, de modo que no solo logró pagarle la carrera a su hermana sino que también la sorprendió con un departamento: “Cuando gano, no solamente compro la casa de mi mamá. Le pago la carrera y le compro su departamento a mi hermana”.

