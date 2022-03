Conoce a la actriz de “Emily en París” que se sumará a la quinta temporada de “The Crown”

La exitosa serie inspirada en la historia de la familia real británica está en plena producción de su quinta temporada y cada vez son más los artistas que se suman al prestigioso proyecto de Netflix. Tras cuatro exitosas partes, “The Crown” se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma por la interesante trama que coloca a los Windsor en una posición poco deseada.

Según la información que compartió el gigante de streaming se dio a conocer que en noviembre de este año la tira creada por Peter Morgan llegará al catálogo con nuevos episodios para darle continuidad a la historia desde la década de los 90 hasta los 2000.

Entre otras noticias salió a la luz que uno de los talentos de la popular serie de Netflix “Emily en París”, se incorporó al reparto de “The Crown” en una pequeña participación.

Se trata de Philippine Leroy-Beaulieu, la famosa y fría “Sylvie”. Aunque en la serie protagonizada por Lilly Collins no es uno de los personajes más queridos por su tajante personalidad, nadie duda de su gran talento para encabezar el nuevo y distinto personaje.

“Fue algo muy pequeño, pero muy divertido, y me sentí muy, muy feliz de participar. Cada episodio es como una pequeña película en sí misma. Está increíblemente bien escrito”, reveló la actriz francesa durante una entrevista en Daily Mail.

Philippine es la responsable de personificar el papel de Monique Ritz, viuda del hotelero francés Charles Ritz y quien le vendió a Mohamed Al Fayed uno de sus hoteles ubicado en París en 1979. El inolvidable lugar en el que la princesa Diana se hospedó antes de fallecer en un accidente automovilístico junto a Dodi Al Fayed, el hijo del empresario.

Respecto a su nuevo papel Beaulie aseguró que no quiere estancarse en un solo personaje.

“No quiero que me encasillen. Ya he sido una perra francesa y es perfecta. No necesito otra. Así que esperaré y confiaré en que lo correcto llegará”, comentó.

En medio de la entrevista, la actriz de 58 años destapó que la producción de “Emily en París” subestimó a los talentos franceses que participaron en la serie.

“Llegaron a París pensando que los franceses no sabían hacer televisión ni películas”, mencionó. “Uno de los directores llegó a decirme que no sabía si el equipo francés iba a trabajar tan bien como el americano. Nosotros inventamos el cine, por cierto”, agregó Philippine.

