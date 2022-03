Karol Sevilla llora al pedir que no opinen sobre su cuerpo

Aunque son muchas las bondades que han traído las redes sociales, con ellas viene implícita (a pesar que no debería) “la cultura del odio”, un movimiento que ha agarrado fuerza en el mundo virtual y desde el anonimato. Karol Sevilla es una de las tantas personas que ha tenido que soportar crueles críticas por parte de internautas que se ocultan detrás de una pantalla.

Desde muy corta edad la intérprete mexicana debutó en la pantalla chica en exitosos producciones, como “Plaza Sésamo”, “La rosa de Guadalupe”, “Querida enemiga”, entre otras. Sin embargo, en 2016 interpretó el papel de “Luna Valente” el personaje más icónico de su carrera y que la llevó al estrellato con el resto del elenco de “Soy Luna”, la popular serie de Disney.

Tristemente a lo largo de su destacada carrera la actriz ha sido víctima de bullying por su cuerpo, una situación que la ha llevado al borde del colapso en varias ocasiones.

Durante una entrevista con Javier Poza, la novia de Emilio Osorio aprovechó de profundizar en el tema y reveló cómo se ha visto afectada por los crueles comentarios que ha recibido a través de sus redes sociales.

“Yo no sabía lo que era una inseguridad hasta que vi esos comentarios. Obviamente sí me bajonee, sí me vine abajo, sí me dio una tristeza terrible, me dio un ataque de ansiedad muy fuerte”, mencionó la joven.

Según expresó Karol Sevilla, la mayoría de las críticas tienen que ver con su cuerpo y su peso, la misma situación que viven otras artistas a diario y que no puede ser normalizado.

“Danna (Paola) pasó por eso, que si era muy gordita y ahora la crítica es que está muy flaquita… Camila Cabello, que le dijeron que estaba embarazada”, agregó la actriz.

A pesar que en muchas ocasiones ha tratado de ignorar dichos comentarios, no siempre se puede reaccionar de la misma manera.

“Estoy en un proceso en el que subí de peso y lo digo orgullosamente porque me encanta la comida, me encanta comer y no voy a dejar de comer, no voy a tener esos problemas alimentarios”, comentó durante la conversación.

En los últimos días, Karol Sevilla compartió con sus más de 24 millones de seguidores en TikTok un video en el que sus lágrimas no pasaron desapercibido y en el que el bullying vuelve a ser el motivo.

“Nos ponemos a criticar a otras personas pensando que sabemos su vida, nos ponemos a opinar sobre el cuerpo de otras personas, y quiero decirte que estás equivocado… no tienes derecho de juzgar nada de la otra persona, nadie es perfecto, pero parece que los que critican si lo son. Esas personas que me dicen… TE PUSISTE MUY GORDA, CONOCIATE LA COMIDA, QUE LE PANZO,ETC. Deberías ponerte en los zapatos de esa persona y que tú te pongas a leer esos comentarios. “NO ES MI CUERPO NO OPINO””, escribió.