Los mejores vestidos de iHeart Radio Music Awards

Los iHeartRadio Music Awards se convirtió en un velada ideal para celebrar el talento de la industria, pero además un desfile de las últimas tendencias en la alfombra roja donde las celebridades no perdieron la oportunidad de presumir sus atuendos y los último y mejor de las colecciones de diseñadores.

Jennifer López

Una de las más destacadas en la gala fue la diva del Bronx, Jennifer López. La celebridad de 52 años, quien fue celebrada con el premio Ícono, caminó en laa alfombra roja con un impactante conjunto verder esmeralda de Roberto Cavalli. Además llevó una bata de seda de leopardo que combinó con el atuendo, uno de los más elogiados de la gala.

La famosa no solo llevó un atuendo a la ceremonia. Al subir al escenario sorprendió con varios looks rockeros de Stephane Rolland, Roberto Cavalli y Adrienne Landau, reseñó US Magazine. Al reicbir su premio fue aplaudida por sus hijos y su actual pareja, el actor de Hollywood, Ben Affleck.

Olivia Rodrigo

La cantante de “Sour” llegó a la ceremonia con un vestido bustier de la colección Otoño Invierno 2022 de Versace. Su look fue combinado con medias negras, botas de latex y joyas 51 E John. La famosa no solo fue elogiada entre las mejores vestidas de la gala, si no que se llevó a casa tres premios, incluyendo Mejor artista nuevo, TikTok Bop por su éxito “good 4 u,” y Artista femenina del año.

Machine Gun Kelly y Megan Fox

Otros que brillaron en la alfombra roja de los iHeart Music Award fueron Machine Gun Kelly y Megan Fox, una de las parejas más extravagantes de la farándula. Ambos lucieron atuendo en color rosa y botas Virón. La actriz lució iun ajustado conjunto de pantalón y top rosa Barbie , mientras que su prometido llevó un traje rosa adornado con una mariposa rosa.

Kellye, nominado por su canción “Bloody Valentine” ,llegó al evento tras una celebración romántica con la actriz con quien celebró otro aniversario. La pareja se comprometió en 2021 en medio de las críticas a su extraña relación donde acontumbran a beber sangre del otro, entre otros rituales. “Amarlo es como estar es como estar enamorada de un tsunami o de un incendio forestal”, bromeó la famosa.

Ariana Grande

La estrella realizó su primera aparición tras la polémica boda secreta en 2021. Así subió al escenario con un impactante crop top y falda de Rat y Boa con el que presumió sus abdominales. Ariana no desfiló en la alfombra roja si no que sorprendió en escena con el acto de inicio de la ceremonia junto a The Weeknd.