¿Quién es Arturo Islas?, el iniciador de la campaña #SelvameDelTren

Fue este 22 de marzo en el “Día Internacional del Agua” cuando comenzó a circular en las redes sociales un video de una campaña proambientalista llamada #SelvameDelTren. El objetivo del video fue hacer saber al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que algunas celebridades de México como: Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo y Ana Claudia Talancón, entre otras, están en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Es importante mencionar que Arturo Islas Allende fue la persona que convocó a los artistas para unirse a su campaña.

En la misma línea, Islas subió un video el día de ayer a su cuenta oficial de Instagram en el cual le manda otro mensaje a López Obrador. “Sí señores el Tren Maya es un ecocidio como muchos otros que han sucedido en esa península, como muchos que suceden en el planeta Tierra... A mí no me vengan con que mi lucha es de ahora”, dijo Islas. Asimismo, en la leyenda del video, el ambientalista escribió: “Golpear diario al presidente de un país es igual de grave que pasarle por encima a la poca selva que nos queda, este país necesita unión y no división”.

Islas es actor, conductor, productor y conferencista

Conforme con su página oficial, Arturo Islas Allende nació el 30 de septiembre de 1986 en la Ciudad de México y tiene 35 años. Es conocido por conducir el programa “Survivor México” de TV Azteca, de la misma manera, dice ser productor y conferencista. Un dato importante, es que Islas puntualiza que lleva 10 años cuidando al medio ambiente y que su objetivo es ”concientizar a la población sobre el problema ambiental que vive el planeta”. Arturo cuenta en su sitio web que “desde niño fue amante de los animales y que su fascinación por la naturaleza lo hizo hacer viajes de expedición desde muy joven”. Jeff Corwin y Steve Irwin son personajes que Islas admira por su trabajo con los animales y la naturaleza.

De su trabajo como actor, Arturo estudió en México y en el extranjero y debutó en la serie llamada “Morir en Martes”. Posteriormente, Islas incursionó como productor y actor en la obra de teatro titulada “El Knack. Además Arturo Islas tuvo un sección en el programa “Mojoe” en la cual hablaba de la conservación de la naturaleza. Durante un año formó parte del programa matutino “Hoy” y después de eso comenzó a crear movimientos en contra de la destrucción de zonas naturales.

Además Arturo Islas creó una serie llamada “Indomable x Naturaleza” basada en la naturaleza mexicana y producida por TV Azteca. Actualmente, Islas es influencer y se ha dedicado a demandar las obras de las diferentes administraciones que ha tenido el país, la cuales de acuerdo a su parecer dañan el medio ambiente. Dos logros que ha obtenido en su lucha por el medio ambiente son: La clausura de pozos petroleros en Tabasco los que contaminaban y mataban animales en esa región y la exposición de medios mexicanos de comunicación que utilizaban la causa de la extinción de la vaquita marina para generar noticias y vistas.