“Vuelvo a la vida”: Laura Bozzo sorprende con un nuevo look

Luego de la tormenta, viene la calma. Es el refrán que parece aplicar para el momento que vive la presentadora peruana, Laura Bozzo, quien luego de ser prófuga de la justicia y enfrentar varias batallas en los juzgados, reapareción en pantalla, además con un look renovado que impactó a los admiradores

“Desde temprano trabajando en lo que amo . Vuelvo a la vida. Y es que soy semilla, más me hunden y mejor florezco. Gracias a Dios mi señor que nunca me suelta la mano”, escribió la famosa presentadora en sus redes sociales donde confirmó su visita a Telemundo para conversar con las animadoras de “La mesa caliente”.

Los fanáticos reaccionaron de inmediato a la nueva apariencia de la presentadora, quien lució mucho más juvenil y con un estilismo más moderno. “Preciosa, me encanta verte en Telemundo”, “Mujer de admirar, que tremenda fuerza y poder tienes en tu ser para luchar y soportar tanto ataque, eres luz” y “Felicidades muchos exitos Laurita”, le expresaron en las redes sociales.

En el programa conducido por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, Bozzo rompió el silencio sobre sus problemas legales por supuestos delitos fiscales que la obligaron a desaparecer de la escena pública. “Hay dos tipos de justicia: la de Estados Unidos donde te tienen a tí que culpar que eres culpable; y la justicia en nuestros países donde tu tienes que probar que eres inocente. Si a mí me dan una orden de detención sin base... yo dije a ver, con depresión y todo lo demás, no porque me diera miedo, si no porque me parecía que era lo justo”.

La presentadora, conocida por su personaje en el talk show “Señorita Laura” calificó como una “película de terror” sus tiempos de prófuga de justicia, un tema que prometió aborda en su próxima bioserie. “Yo no quiero entrar en muchos detalles pero si debería escoeger en los momentos de mi vida, el arresto domiciliario, o si fue cuando tuve cáncer, o cuando tuve periotonitis, en fin , todas las desgracias que me han pasado, la peor fue esta porque sentía la impotencia de saber, como abogada, que eso no amerita cárcel y no poder hacer nada”.

Laura Bozzo apareció renovada y enfocada en los nuevos proyectos en pantalla. “Estoy con nuevos contratos”, dijo la famosa sin revelar detalles. Sobre su vida personal, especificamente su situación económica tras enfrentar varias batallas judiciales, aclaró que “sus padres la dejaron en una posición cómoda, ya que fue una princesa desde muy pequeña, y he estado viviendo de los alquileres y de la herencia de mis padres. A mi dame televisión, dame programa, dame ayudar a la gente, eso es lo que amo hacer”, agregó en el programa de Telemundo.