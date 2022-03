Ximena Duque reveló como concluyó su exclusividad con Telemundo

Ximena Duque debutó en la pantalla de Telemundo en la popular serie de antología “Decisiones” con varios personajes. A partir de ese momento la actriz de 37 años entró en el radar de la televisora, por lo que le empezaron a llegar grandes proyectos, como “Pecados Ajenos”, “El rostro de Analía”, “Victorinos”, “Bellas calamidades”, entre otros.

Sin embargo, a pesar de haber alcanzado una exitosa y respetada carrera a lo largo de más de una década, un día recibió una inesperada llamada que cambió por completo el rumbo de su vida.

Durante una entrevista con Bárbara Bermudo – exconductora de Univisión- en la conferencia anual “Yo soy más”, Duque habló sobre la forma en la que le comunicaron el cese de su exclusividad con Telemundo.

“Yo estaba muy cómoda, 15 años en la televisión, era talento exclusivo de una cadena, me iba súper bien, trabajaba me pagaban, no trabajaba también me pagaban, estaba muy cómoda y de repente de un día para el otro recibo esta temible llamada”, expresó la actriz de “Corazón Valiente”.

Aunque todos los cambios siempre están llenos de aprendizajes y de algo positivo, en el momento la intérprete no se esperaba que Telemundo la sacara de su larga lista de talentos.

“Suena el teléfono, es mi mánager. ‘Ximena mira es que quería contarte que hay unos cambios en la televisión ahorita en la cadena y pues ya no te vamos a necesitar’. Y yo me quedé así como ‘¿cómo que no me van a necesitar?’. ‘No, es que ya no vas a tener tu exclusividad’”, recordó la actriz colombiana.

La terrible noticia llegó un año después de haber contraído nupcias con Jay Adkins, lo que cambió por completo los planes de la pareja, ya que desde un inicio habían acordado la cantidad de dinero que cada uno aportaría.

Lo que en aquel momento, Ximena Duque sintió como una desgracia, hoy lo ve como el inicio de un gran cambio en su vida. En la actualidad la actriz se dedica a impulsar las bondades de “Monat”, una marca para el cuidado del cabello.

“No es solamente Monat, no es la compañía, no es vender champús, es transformar vidas, es ayudar a otras mujeres a encontrar en ellas ese poder que tiene cada una de ustedes allá adentro y que vivan esa vida que ustedes merecen vivir”, expresó Duque.

A pesar de las numerosas críticas que ha podido recibir Ximena, se siente feliz en su nueva etapa como empresaria.

“Yo pienso que la gente allá afuera está esperando cuándo vas a fracasar, ‘¡Uy! De hacer novelas y de protagonizar salió a vender champús esa va a fracasar pero enseguida’, entonces yo creo que lo importante es a palabras necias oídos sordos y si tú confías y si dios pone algo en tu corazón hay que ejecutarlo porque él definitivamente nos va a respaldar”, agregó.

