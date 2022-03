Así fue como Vicente Fernández descubrió que Rodrigo no era su hijo

Vicente Fernández tuvo fama de mujeriego, y él mismo lo admitió en varias entrevistas que otorgó, esto, a pesar de que mantuvo un largo matrimonio con María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, con quien tuvo tres hijos varones.

El cantante y su esposa estuvieron casados por 58 años; sin embargo, ‘El charro de Huentitán’ admitió públicamente, que había tenido un hijo con otra mujer, quien tenía el nombre de Rodrigo Fernández.

Patricia Rivera y Vicente Fernández

“No lo niego, fui ojo alegre, pero siempre muy discreto”, confesó durante una entrevista con la famosa periodista Adela Micha. Y su amigo Chucho Gallegos, fue quien en 1988, reveló a la revista TVyNovelas que Fernández había tenido un hijo con una actriz.

Además especificó que Vicente lo había reconocido y registrado legalmente, en el tiempo que el cantante estaba por cumplir 25 años de casado con doña Cuquita. Quien luego aceptó la infidelidad y le pidió que llevara a Rodrigo al rancho Los Tres Potrillos.

“Me llevaron a la oficina de mi papá donde me sacarían sangre”

La actriz Patricia Rivera, es la madre del niño, 20 años menor a Vicente y se conocieron en 1978, en la película “El Arracadas”. Pero fue hasta los 16 años que Rodrigo vivió como parte de la dinastía Fernández, debido a que en 2003 su conoció una terrible noticia.

Rodrigo Fernández

De acuerdo con lo que contó el propio Vicente, descubrió que Rodrigo no era realmente su hijo, tras un requerimiento inesperado. Años después del secuestro de su hijo mayor, Vicente Jr., en 1998, se pidió un seguro de vida para todos los miembros de la familia.

Pero para esto debían someterse a pruebas de ADN, y Rodrigo, en 2003, relató a la revista TVyNovelas, lo que pasó: “Me llevaron a la oficina de mi papá donde me sacarían sangre. Ahí me presentaron a un doctor, y no pude negarme, porque confiaba en mi padre, pues me dijo que eran los pasos a seguir para un seguro antisecuestros, y que mis otros hermanos ya se habían hecho los análisis, lo cual no me consta, porque ese día al único que le sacaron sangre fue a mí”.

“El que menos tiene la culpa es el niño”

La prueba resultó 0% compatible para paternidad, por lo que Vicente dejó que sus abogados hablaran con Patricia, él le dio los detalles a la prensa: “Declaré ante el público porque me importaba que supieran que no era mi hijo. Así como tuve los calzones de reconocerlo, no era justo el sufrimiento que le causó a mi familia”

“Y el que menos tiene la culpa es el niño. No le quité el apellido, aunque recalco que no es hijo mío y no tendrá el derecho que tienen mis hijos”, dijo ‘el Charro de Huentitán´ al programa televisivo “Tras la verdad”.

Rodrigo y Patricia demandaron al cantante por varios millones de dólares, hasta que en 2004 llegaron a un acuerdo legal, así contó Vicente: “Le dije: ‘Hijo, te voy a dar cinco millones de dólares para cuando te recibas de la carrera que quieras, y 200 mil dólares para que te montes una oficina y 50 mil dólares adelantados para tu manutención”, explicó al programa “Historias para contar”, de Telemundo, en 2008.