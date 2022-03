Astrología: Conoce estas cinco artistas que nacieron bajo el ambicioso signo de Aries

Aries marca el inicio del nuevo año astrológico al ser considerado como el primer signo del zodiaco por estar asociada con la primavera una temporada que pauta un nuevo comienzo y el renacimiento.

Al ser un signo de fuego se caracterizan por ser rebosantes de energía, entusiastas y aventureros.

Su efusividad los hace accionar rápido ante cualquier problema. Lejos de atascarse pensando, Aries busca cómo solucionar de manera eficaz siempre teniendo en cuenta su gran poder.

Conoce algunos aspectos relevantes de los Aries

Se destacan por ser francos, directos y partícipes de la verdad

Son sinceros con sus demostraciones

Su planeta regente es Marte, lo que significa que son fuertes ante las adversidades y al mismo tiempo pasionales y curiosos

Llevan el liderazgo en la sangre lo que los lleva a llamar la atención de quienes los rodean

Para quienes tienen un ariano cerca, saben que pueden llegar a ser poco pacientes y tolerantes cuando se trata de errores o fracaso. Sin embargo, eso no opaca el carisma y la ambición que los caracteriza.

A continuación te presentamos cinco artistas que han destacado por su implacable personalidad

Reese Witherspoon

El pasado 22 de marzo la protagonista de “Legalmente Rubia” celebró felizmente su cumpleaños número 46.

Lady Gaga

La protagonista de “Casa Gucci” es la más joven de la lista con 35 años. Sin embargo el lunes 28 de marzo recibirá los 36 años.

Céline Dion

La intérprete de “My Heart Will Go On”, el icónico tema de “Titanic” cumplirá 54 años el 30 de marzo.

Mariah Carey

La cantante de la icónica canción “All I Want for Christmas Is You” está próxima a celebrar su cumpleaños número 53 el próximo 27 de marzo.

Sarah Jessica Parker

La intérprete de “Carrie” en “Sexo en la ciudad” cumplirá 57 años el próximo 25 de marzo.