Jennifer Lopez reveló los problemas de salud que le ocasionó protagonizar “Selena”

Aunque no hay duda que Jennifer Lopez dio un enorme salto a la fama luego de personificar a Selena Quintanilla en el filme “Selena” tras dos años de su lamentable fallecimiento, la presión del personaje le ocasionó fuertes problemas de salud.

En una entrevista con la revista “W”, la actriz y cantante reveló cómo ser una figura pública puede llegar a ser abrumador. Pese a la gran cantidad de años que tiene dentro del mundo artístico, Jlo comentó que no puede estar sola en la calle.

La intérprete de “Jenny from the block” no pudo evitar mencionar que desde que se sumergió en el papel de Selena Quintanilla empezó a sufrir de ataques de pánico.

A lo largo de la conversación Jennifer manifestó el gran compromiso que fue retratar la vida de una de las exponentes musicales más importantes del mundo. Incluso, tras el estreno de la película muchas personas se le acercaban en la calle, lo que le generó una dependencia de salir acompañada.

“Nunca pensé en la fama hasta que hice ‘Selena’. Después de esa película, tuve ataques de pánico. Recuerdo que caminé por la calle y alguien gritó: ‘¡Jennifer!’ y no sabía quién era, corrí a casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía estar sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años”, expresó la actriz.

Los incómodos episodios que experimentó la cantante la llevaron a querer pasar más tiempo dentro de su oficina.

Por otro lado, la mamá de Emme y Max compartió a través de su libro “True Love” que los ataques de pánico en cierto modo la ayudaron a abrir los ojos con respecto a su relación con Marc Anthony.

Tras “ignorar la verdad” de sus sentimiento por largo rato, Jennifer decidió separarse del padre de sus hijos cuando en 2011 vivió un fuerte episodio durante una sesión fotográfica que la cambió para siempre.

“Mi corazón latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumí de miedo y ansiedad”, reveló la cantante.

